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美股再重挫 法人：台股融資減不夠賣壓仍待調節

中央社／ 台北3日電

台股2日終場重摔1004.01點，創收盤最大跌點，收21638.09點。法人認為，目前市場偏空，但到底是宣洩套牢賣壓，持續下跌，或是快速探底後止跌反彈，很難說準，即便逢低承接也須看持股水位。

台股2日除創史上第3大盤中跌點，終場創收盤最大跌點之外，外資賣超台股966.59億元躍居史上最大金額。

美國就業報告欠佳，引發投資人對經濟衰退的憂慮，美股2日收黑，道瓊工業指數終場下跌610.71點，或1.51%，收在39737.26點。標準普爾500指數下跌100.12點，或1.84%，收在5346.56點。那斯達克指數下跌417.98點，或2.43%，收在16776.16點。費城半導體指數下跌251.827點，或5.18%，收在4607.758點。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪表示，新台幣日前貶值3.9分，以32.87 元作收，創8年4個月以來新低，但新台幣2日在台股重挫逾千點之際，並未大貶，代表外資大賣之後資金並未大量匯出，可能等待台股穩定之後再加碼。

朱成志指出，外資近來受日本升息影響，藉日圓套利交易的作法下，造成2日亞股賣壓，因屬全球金融市場集體反映日本升息現象，日本市場出現一時的資金移動，，外資也在等日圓回升，國際市場穩定。

他認為，台積電美國存託憑證（ADR）跌破季線是造成台積電補跌的重要原因之一，尤其大量散戶投資台積電，須待散戶降溫後，才易有發揮空間；加上投信大量發行高股息ETF，今年發行這類ETF跌破票面，甚至連配息也照樣賠錢，恐怕解套時間還要再等。

台股2日重挫1004點，創單日最大跌點，融資減33.42億元，朱成志說，融資減少不夠多，賣壓仍待調節。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股自年初至7月11日創歷史新高24416點，漲幅高達36%，但美股費城半導體指數跌破半年線之際，台股波段跌勢仍小於費城半導體指數，所以造成台股壓力。

蔡明翰說明，英特爾（Intel）股價跌幅逾2成，美國新公布7月非農就業數據疲軟，市場認為美國聯準會（Fed）可望降息之外，美國經濟恐也面臨衰退壓力，造成美股下挫。

因此，台股與美股跌勢連動，不論是快速下跌探底，或持續向下，投資人現階段考慮重點應回歸持股水位，持股水位低，可逢低逐步加碼，但持股屬高水位者，恐怕就必須耐心等待。

不過，蔡明翰評估，美股75%上市公司已公布財報，其中約8成符合預期，所以美股屬技術性回檔，應無系統性風險，但下週美超微（Super Micro）將公布財報，後續接著有輝達（NVIDIA）財報，仍是觀察指標。

台股 美國聯準會

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