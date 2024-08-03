美股墜崖拖累亞股…台股挫逾千點 史上最慘

美國經濟數據不佳，加上科技股財報不如預期，美國股市在雙重利空夾擊下，三大指數墜崖式下挫，賣壓一路從美國蔓延到亞洲股市，日本股市昨日領跌重挫百分之五點八，創下四年前疫情爆發時至今最大單日跌幅；台股則是直接摜破季線，重挫一○○四點，創下史上最大跌點，跌幅百分之四點四三，上市市值一舉跌破七十兆元大關，上市櫃市值合計蒸發逾三兆元。

此外，新加坡、威靈頓、曼谷、馬尼拉和雅加達股市同樣全數收黑，南韓重挫百分之三，香港收盤重挫百分之二點一，上海股市則收低百分之○點九。

雖然台股重挫千點，不過，政府目前看起來並不打算出手，金管會昨日僅表示，將密切關注國際金融市場變化。

美國製造業七月ＩＳＭ製造業指數從四十八點五下滑到四十六點八，低於市場預期的四十八點八，且勞動市場上周初次請領失業金人數從二十三點五萬人上升到二十四點九萬人，高於市場預期的二十三點六萬人，這些數據均令投資人擔心美國經濟可能不僅僅是軟著陸，而是緩慢滑向衰退，引發美股賣壓出籠。

台股周四才因為美國聯準會釋放九月降息訊息而反彈，但美股因經濟數據表現太差，導致市場疑慮加深而重挫收黑後，台股深受連累，昨天向下暴衝崩盤，多頭期待的反彈僅一天就宣告終結。

而在全球投資信心崩盤的影響下，外資出脫持股更是毫不手軟，外資賣超高達九六六點五九億元，自營商賣超三百八十點一四億元，僅散戶展現愈跌愈買的堅強實力，尤其，當ＥＴＦ（指數股票基金）股價殺低到甜甜價的時候，存股族積極搶進，使得投信買超金額來到一一五點一四億元；總計三大法人賣超金額仍高達一二三一點五九億元。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股昨日崩跌原因有四，一是跌破二萬一千八百三十三點後的停損賣壓出籠，二是ＥＴＦ的程式交易，調節持股因而多殺多，三則是融資斷頭，最後則是丙種資金退場，四大因素聚集加重台股跌勢，最終跌破前波低點，大盤往半年線位置尋求支撐。

陳奕光指出，大盤下檔支撐先看半年線，目前半年線位置約在二萬一千一百七十點左右，但不排除空方力道太強而無力提供支撐，因此止跌點還是要邊走邊看。

台北股市二日崩跌千點，然股匯脫鉤，新台幣對美元匯率最終以三十二點八一七兌一美元收盤，僅小幅貶值五點五分，成交量二十四點九二億美元，交易量也未爆量。

匯銀人士指出，台股多方看來是節節敗退，理論上台幣應該有一波很大的貶值壓力，但事實上只有小貶而已，由於其他亞幣的升值，從這個角度來看，其實台幣貶值幅度還是比較大。不過，外資二日在台股狂賣九六六億元，創史上單日最大賣超金額，後續若匯出，對台匯造成的殺傷力值得關注。