台積電挫57元 市值減1.47兆

台股昨日重挫千點，護國神山台積電也難以倖免，台積電昨日一路開低走低，跌破九二三元季線關卡，終場收在九○三元，單日大跌五十七元，下跌金額創史上最大，單日市值縮水新台幣一點四七兆元，市值降至廿三點四二兆元。台積電身為台股最重要的權值股，也影響了台股大盤約四六三點。

美股近期波動加劇且殺聲隆隆，引發大型科技股股價修正，包含蘋果、英特爾等都是如此，台積電ＡＤＲ（美國存託憑證）也在此波估值修正名單。

法人分析，台積電基本面沒太大改變，不過，台積電客戶群陸續釋出旺季不旺，或季增幅度不如預期的保守展望，對於台積電下半年營運影響有待觀察，智慧手機、車用以及工業需求持續疲弱或緩慢復甦，將會是影響下半年營運的關鍵。

不只台積電，ＩＣ龍頭聯發科股價昨日跌逾百分之七，下跌九十元，收在一○九○元，下周可能面臨千元股價保衛戰。

法人分析，美國第二季重量級企業近日陸續公布財報，蘋果最新公布的財報看來符合預期，沒有太多驚喜；不過，科技製造業客戶目前看起來對下長單態度相對保守，多以短單為主，主要在於地緣風險增溫、十一月美國總統大選等不確定因素，加上高融資成本也壓抑終端消費需求，使得相關產業保守氛圍愈趨濃厚。