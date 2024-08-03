聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電挫57元 市值減1.47兆

聯合報／ 記者尹慧中／台北報導

台股昨日重挫千點，護國神山台積電也難以倖免，台積電昨日一路開低走低，跌破九二三元季線關卡，終場收在九○三元，單日大跌五十七元，下跌金額創史上最大，單日市值縮水新台幣一點四七兆元，市值降至廿三點四二兆元。台積電身為台股最重要的權值股，也影響了台股大盤約四六三點。

美股近期波動加劇且殺聲隆隆，引發大型科技股股價修正，包含蘋果、英特爾等都是如此，台積電ＡＤＲ（美國存託憑證）也在此波估值修正名單。

法人分析，台積電基本面沒太大改變，不過，台積電客戶群陸續釋出旺季不旺，或季增幅度不如預期的保守展望，對於台積電下半年營運影響有待觀察，智慧手機、車用以及工業需求持續疲弱或緩慢復甦，將會是影響下半年營運的關鍵。

不只台積電，ＩＣ龍頭聯發科股價昨日跌逾百分之七，下跌九十元，收在一○九○元，下周可能面臨千元股價保衛戰。

法人分析，美國第二季重量級企業近日陸續公布財報，蘋果最新公布的財報看來符合預期，沒有太多驚喜；不過，科技製造業客戶目前看起來對下長單態度相對保守，多以短單為主，主要在於地緣風險增溫、十一月美國總統大選等不確定因素，加上高融資成本也壓抑終端消費需求，使得相關產業保守氛圍愈趨濃厚。

台積電 台股 美國

延伸閱讀

科技股財報慘兮兮 美股期指大跌、台積電ADR盤前跌約4％

英特爾財報及財測出爐 陸行之嘆慘不忍睹再拋3疑問

英特爾每賣晶圓1片就賠錢、財報「慘不忍睹」 陸行之問3個問題：美國政府要怎麼救？

英特爾財報、展望不如預期 但市場看好緯穎等持續受惠

相關新聞

吳大任示警…目前AI進程 像網路泡沫

美股、台股接連大跌，市場雜音不斷，學者直指，「股市修正及美國降息，都是反映景氣反轉」，因為股市很敏感，美股基金背後團隊一...

台積電挫57元 市值減1.47兆

台股昨日重挫千點，護國神山台積電也難以倖免，台積電昨日一路開低走低，跌破九二三元季線關卡，終場收在九○三元，單日大跌五十...

一周熱門零股／高股息ETF 交投亮點

台股昨（2）日大跌1,004點，行情激烈震盪，買盤先行退場觀望，但權王台積電（2330）仍是散戶最愛，本周零股成交逾1,...

興櫃一周回顧／年程漲逾18% 最耀眼

觀察近一周興櫃市場表現，328檔興櫃個股本周下跌多於上漲家數，本周表現最亮眼為被動元件上游股年程（3595）股價漲幅超過...

ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N 走揚

受到美股暴漲暴跌影響，台股本周震盪劇烈，季線關卡得而復失，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，有五檔逆勢展現抗跌...

就市論勢／跌深權值股 止穩關鍵

台股遇到黑色星期五，在前一晚美股重挫、日韓股市同步大跌下，昨（2）日終場暴跌1,004點，成為台股史上首次單日下跌千點紀錄，跌幅4.43%，跌破22,000點支撐，收在21,638點；台股本周持續下挫481點，周線跌幅2.17%，連三黑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。