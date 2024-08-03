台股跌千點 外資狂賣944億…金管會：緊盯國際金融變化

美股重挫，全球金融市場震盪，日、台、韓股昨（2）日淪為重災區，外資從台股提款944.3億元，史上最大，衝擊台股崩跌1,004點，寫史上最大跌點，上市市值跌破70兆元，上市櫃市值合計蒸發3.4兆元。

由於美國科技巨頭灰頭土臉，英特爾財報傳利空、亞馬遜財測不佳，半導體股遭大量拋售，加上日圓驟升，資金撤出風險性資產，日經跌逾5%。

台股盤面重點

台股昨寫下八大紀錄，一是跌點紀錄，昨日盤中最大跌點達1,005點，終場跌1,004點，寫史上最大跌點，收在21,638點，成交量放大到5,429億元。

第二，上市市值跌破70兆元大關，單日蒸發3.2兆元，降至69.35兆元；櫃買市值減少0.21兆元，降至6.43兆元；上市櫃合計蒸發3.42兆元，降至75.78兆元。第三，科技F4跌幅都超過半根停板，台積電下跌57元，史上最大，市值單日蒸發1.47兆元，降至23.41兆元，收在最低點的903元；鴻海（2317）、聯發科、廣達均跌逾7%。

第四，千金股成空軍標靶，股王信驊、世芯-KY及M31均以跌停作收，穎崴跌出千元，千金股檔數從15檔降至14檔。

第五，外資賣超944.3億元、史上最大，外資台指期淨空單45,100口，史上最多，單日外資淨空單再增加3,758口。累計外資今年來賣超金額擴大至3,533.83億元。第六，自營商賣超380.14億元、史上最大。

第七，投信買超112.69億元、史上第六大買超，連23買，累計買超金額達1,380.3億元，主要力道來自台股ETF申購，以復華台灣科技優息申購32.89億元，高居第一，國泰永續高股息27.4億元、群益台灣精選高息19.61億元分居第二、第三。合計三大法人賣超1,211.74億元，寫下史上最大金額紀錄。

第八，八大公股券商買超269.05億元，改寫7月26日買超的209億元，成為單日史上最大護盤日，寫下第七項台股新紀錄。

在空軍壓境下，象徵台股恐慌性指數的台指選擇權波動率指數飆升24.05%，促使融資餘額減肥33.4億元降至3,258.5億元。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利看法，現階段匯聚不利因素較多，如殺丙種及質押資金、套利交易退場、外資空單持續增加、散戶多空比偏多、融資餘額減肥不夠多、外資大舉賣超、美股及日股仍然重挫、權值股及高價股疲軟、技術面跌破季線及前低、大量長黑K，但目前並非基本面的利空，屬於籌碼面的修正，仍具備跌深反彈的機會，但也不排除再往下測試半年線支撐。

金管會昨日發布聲明稿，罕見未再提出「基本面尚稱穩健」的信心喊話，僅強調將密切關注國際金融變化。

統計至8月1日止，信用交易整戶擔保維持率170.33%，外資借券賣出成交值占市場成交值比率為2.89%，逐漸逼近金管會「警戒線」。