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吳大任示警…目前AI進程 像網路泡沫

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

美股、台股接連大跌，市場雜音不斷，學者直指，「股市修正及美國降息，都是反映景氣反轉」，因為股市很敏感，美股基金背後團隊一定看到什麼，否則不會賣成這樣，他相信接下來公布的財報表現都不會太好，美國九月降息可能達到二碼；但也有專家認為，美國股市已經跌一個月，背後理由是利率太高，可以投入股市的資金後繼無力，與景氣無關。

中央大學經濟系教授吳大任指出，美股近期跌勢來自企業財報不好，原因也在於ＡＩ（人工智慧），許多科技公司都在買ＡＩ晶片，但技術剛出來，成本一定非常高，也就是所謂的「技術採用成本」，這就很像兩千年的網路泡沬，廠商看好未來網路發展，當時設備售價高，但前期需求沒有那麼大，廠商無法有足夠的營收，最終只能一一倒閉。如今也看到ＡＩ相同進程。

吳大任表示，另一個問題是，美國家庭儲蓄已經見底，家庭債務增加快，下半年消費力道一定大減，最近美國公布的就業報告不理想，美國經濟可能硬著陸；歐洲經濟到現在都不好，加上中國大陸經濟也沒有起色，三大經濟體都不好的情況下，全球經濟未來不看好。

但台經院景氣預測中心主任孫明德認為，這一波股市漲不上去，與景氣沒有關係，因為股市已跌一個月了，但全世界景氣並沒有變化，也沒有太大問題。若真要說股市何以後繼為力？孫明德表示，二○二○年全球經濟大幅衰退，股市卻很好，原因是只要經濟不好，全球就印鈔票，經濟愈差鈔票印愈多，股市就漲，股市走向未必與景氣有關；現在股市無法上漲，就是全世界都偏向高利率，大家資金不多了，沒有更多資金投入股市，才是真正的問題。

他預言，美國終究要總統大選了，以前經驗顯示，只要股市大跌，美國聯準會就會有大動作，「聯準會主席鮑爾該做的，他一定會做」。

經濟系 美國 美股

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