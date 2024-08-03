新聞眼／市場憂 景氣高點已過

台股昨大跌一○○四點，創史上單日最大跌點，跌幅達百分之四點四三。儘管因美股前一交易日即大跌，亞洲股市也難倖免，韓股跌百分之三點六五、日經更重挫百分之五點八。不過，引起全球金融市場甚至股市劇烈波動原因，歸納起來包括股市漲多、日央行升息、美聯準會預告降息，加上產業基本面不如預期及美國大選，整體市場氛圍轉變，牽動熱錢挪移。

就總體經濟面來看，日本宣布升息，影響日圓匯率，對日企業與股市形成壓力，過去日本長期處於幾乎資金零成本時代，但日本貨幣政策未來可能走向常軌，當然引起一些去槓桿操作，讓日本以外新興市場等資金回流，也影響其他國家資金配置。

而美國本次聯準會利率如預期連八凍，但市場關注的是九月預防性降息訊號，由於製造業與就業數據不如預期，進一步強化預期性降息可能性。雖降息被看成利多，但從經濟前景解讀卻讓漲多的美股三大指數走跌，其中，費城半導體指數重挫超過百分之七。

再者，從個體經濟面來看，近期不論美國或台灣都進入超級財報周，保守企業似乎增多，微軟、特斯拉、英特爾、亞馬遜等財報不盡人意，而將在八月下旬公布財報的輝達，也被反壟斷議題籠罩。

然而，最令人憂心的，莫過於台灣已有企業釋出「旺季不旺」警訊。

晶圓代工龍頭台積電雖財報展望持續亮麗，但ＩＣ龍頭聯發科卻預估第三季業績僅持平，旺季不旺，創意第三季還預期下滑，就算看好ＡＩ未來發展，但雨露均霑時間點飄忽不定，種種因素讓產業景氣定調可能高點已過，或明年原「不錯」的預期轉趨保守。

這還只是台灣電子股上游釋出的看法，一般而言，電子股下游通常是在八月才會陸續公布財報、舉辦法說會，在電子上游態勢已然轉趨保守的影響下，市場對於下游的預期，也開始轉為謹慎，宏碁、華碩、鴻海的財報表現與展望，動見觀瞻。

再回過頭來看台股，台股這一次從高點下殺的二千七百餘點，今年一、四月技術面修正到季線都反彈，但這次在季線附近整理後拉出長黑，恐怕不利後市。