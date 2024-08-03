公股護台股 法人：靜待三大止跌訊號

台股昨（2）日慘遭空頭逆襲，重挫逾1,000點，季線得而復失。法人認為現階段盤面氣氛轉趨保守，建議在外資、融資多殺多等賣壓宣洩完畢前，最好持盈保泰，勿輕易進場接「掉下來的刀子」。

凱基投顧台股總分析師張明祥分析，台股本波起跌前，與年線正乖離已達31%，以往經驗來看，此一關鍵數據超過30%後，遭遇利空往往容易觸發多殺多賣壓，並引發大幅拉回走勢，推測最小修正滿足點為5%至10%，最悲觀情境則進入20%以上的空頭，最好暫先避開並等待落底。

張明祥認為 ，台股先前評價偏高，不少AI股出現利多不漲，並容易觸發獲利賣壓，因大盤指數深受台積電（2330）等少數權值股左右，出現失真現象，難以研判本波修正滿足點會在哪裡，且高評價個股跌幅將遠超出指數跌幅，建議改採取防禦性操作。

統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生等指出，要觀察三大止跌訊號。第一，台股以美科技股馬首是瞻，輝達、台積電ADR等AI、半導體指標股能否領先止跌，緩解外資調節壓力。第二，台指期留倉淨空單降至2萬口以下，將是大盤回穩主要關鍵。

第三，台新投顧副總經理黃文清表示，台股短線急跌後負乖離不小，技術面具跌深反彈條件，籌碼面尚未經過有效換手，目前融資餘額仍在3,200億元以上，預料後市浮額仍待清洗。

其餘技術面條件來看，雖然台股季線持續往上走揚，對指數具有拉引作用，且自高點24,416點下跌以來，累計跌2,780點或11.3%，但尚未出現明顯止跌現象，如果下周爆出6,000億以上大量，並拉長下影線，將是籌碼充分換手現象，有利啟動跌深反彈走勢。