台積電股價 打900保衛戰

台股半導體雙雄聯發科、台積電（2330）同步面臨整數關卡保衛戰。台積電昨（2）日成為空方狙擊標的，終場失守季線923元價位，收903元，下跌57元，單日下跌金額創新紀錄，市值降至23.42兆元，單日市值蒸發1.47兆元，下周面臨900元關卡拉警報。

手機晶片大廠聯發科股價跌逾7%，下跌90元，收在1,090元，在法說會釋出旺季「不太旺」的訊息後，股價下挫，下周將面臨千元股價保衛戰。

法人分析，台積電基本面沒太大改變，日前在法說會中釋出的訊息，大致符合法人預期，即台積電今年美元營收有望上修年增26%或至年增三成以上。但台積電客戶群陸續釋出旺季不旺或季增幅度不如預期的保守展望，對於台積電下半年營運影響有待觀察，智慧手機、車用以及工業需求持續疲弱或緩慢復甦將是影響下半年關鍵。

聯發科昨日股價跌逾7%，外資已12賣，自營商連二賣。

聯發科近日在法說會中公布第3季展望，雖然是傳統旺季，但單季營收預估中間值1,279.5億元來看，約僅季增0.5%，每股純益將落在13.13元至16.05元之間，同時三大營收類別皆約略持平。全年業績目標預估仍不變，預期美元營收將成長中十位數百分比（14%至16%）。