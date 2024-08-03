公股護台股 大買269億元…聚焦AI、半導體族群

台股大跌，公股券商強力護盤捍衛台股，繼7月累計買超台股1,020億元創單月歷史新高後，昨（2）日買超269億元，再寫單日歷史新高，主要買超個股以台積電（2330）等AI與半導體族群為主，除護衛台股大盤，更宣示看好AI與半導體相關供應鏈的未來發展及台灣科技島的實力。

八大公股券商昨日單是台積電便投入90億元巨資買進，同時買進鴻海、廣達及聯發科等電子權值股，宣示偏多台股意味濃厚。法人表示，公股券商昨日買超金額較大者集中在科技股，承接外資賣壓減緩對指數衝擊，不惜砸下巨資在台股指數2萬點附近展現護盤決心。

八大公股券商買超前十名個股

台股7月以來遭到逆風，八大公股券商買超現象十分明顯，7月交易僅四天為賣超，有三天單日買超逾百億元，7月26日買超金額209.1億元才創單日買超歷史紀錄，昨日猛力加碼至269億元再刷單日買超金額新高，淨買超占大盤比率達到5%。

第一金投顧董事長陳奕光及兆豐投顧董事長李秀利指出，AI產業趨勢不變，台灣供應鏈最整齊，未來台廠供應鏈業績會持續擴增，就基本面而言，中長期投資者無須擔憂；短線面臨技術面調整及籌碼面換手沉澱，造成股價震盪幅度變大。

檢視八大公股券商近期買超標的，不再如同過往以金融股為主，雖然金融股今年上半年獲利超過6,000億元，全年獲利可上看兆元，但八大公股券商買超明顯聚焦在AI及半導體族群，顯示政府基金護盤除顧及台積電占台股權值重要地位，也彰顯科技中長期在台灣產業所居地位，尤其迎向AI世代，供應鏈未來業績相當可觀。

陳奕光表示，台股遇到美股亂流衝擊，正好清洗浮額，等籌碼沉澱後，9月又有美國降息可望帶來資金行情，台股有機會在此之前重新站回季線，並在第4季傳統作帳行情時再攀高峰。