台股挫1004點創單日最大跌點 融資減33.42億元

台股今天崩跌1004.01點，收21638.09點，創單日收盤最大跌點紀錄，跌幅達4.43%；中小型股成重災區，櫃買指數也挫跌3.42%。被視為散戶動能的融資餘額，今天減少約新台幣33.42億元。

根據台灣證券交易所今天晚間公布的信用交易統計，台股最新融資餘額3258.55億元，相比1日約3291.98億元，減少33.42億元。

法人指出，受到美國大型科技股和晶片股大跌影響，台股本週站上季線只有一日行情，今天再次回落季線22358點之下，並跌破22000點，市場逐步出現調節賣壓。

摩爾投顧分析師林漢偉表示，外資在台指期增加淨空單，下週台股不排除有下測底部的壓力，須留意融資斷頭賣壓是否浮現，靜候大盤落底訊號。