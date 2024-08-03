就市論勢／跌深權值股 止穩關鍵
盤面分析
台股遇到黑色星期五，在前一晚美股重挫、日韓股市同步大跌下，昨（2）日終場暴跌1,004點，成為台股史上首次單日下跌千點紀錄，跌幅4.43%，跌破22,000點支撐，收在21,638點；台股本周持續下挫481點，周線跌幅2.17%，連三黑。
三大法人方面，外資昨大舉賣超966.59億元，自營商同日調節380.14億元，雙雙刷新法人單日賣超台股紀錄。
投資建議
今年來至7月11日歷史高點，不論美股或台股走勢皆勢如破竹，也讓指數呈現乖離過大現象，美股包括S&P 500、那斯達克、費城半導體指數自6月起皆高出年線一至兩成，直到美國總統大選出現不確定性，成為獲利了結重要轉折，影響同步漲多的台股走勢。
依過去經驗，高檔回落後先看半年線能否止穩，搭配頸線來看，預估短期下檔支撐在20,900點至21,000點，台股下周可觀察跌深權值股是否止跌、投信ETF資金是否持續流入市場、外資期貨空單是否不再持續擴大等指標。
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