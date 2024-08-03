興櫃一周回顧／年程漲逾18% 最耀眼

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

觀察近一周興櫃市場表現，328檔興櫃個股本周下跌多於上漲家數，本周表現最亮眼為被動元件上游股年程（3117）股價漲幅超過18%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（2）日資料顯示，興櫃市場成交金額133.09億元、成交2.25億股、成交15.85萬筆，隨交易日增加，三項數據均高於上一周。在個股表現上，漲幅超過一成檔數由前一周的二檔增加至九檔。

磷酸鋰鐵電池股有量30日一度熔斷，因主辦、協辦券商均辭任，將於8月14日終止興櫃交易。

興櫃股近一周漲幅前五強
興櫃股近一周漲幅前五強

本周領漲股在電子族群，共有七檔科技股入列周漲幅前十強；其餘三檔散落在不同產業，分別為生技醫療、文化創意和數位雲端，周漲幅在9.5%至18.3%。

電子族群上，被動元件股年程周漲幅18.3%，其次依序為面板零組件聯享14.1%、矽光概念股晶瑞光13.3%、面板零組件穎台科技11.9%、安全監控系統股建騰10.75%、設備儀器廠竹陞科技10.1%、智慧電網概念股斯其大9.5%。

非電部分，周漲幅前十強有新藥研發因華13.2%、文化概念股影一12.5%、電商平台美賣*10.76%。

延伸閱讀

業內業外皆佳的優質被動元件

P/E僅12倍好股～致伸

8月2檔新股抽起來 首檔毛孩概念股中籤可望現賺2.1萬

微電能源將登興櫃 今年太陽光電併網量估增5成

相關新聞

吳大任示警…目前AI進程 像網路泡沫

美股、台股接連大跌，市場雜音不斷，學者直指，「股市修正及美國降息，都是反映景氣反轉」，因為股市很敏感，美股基金背後團隊一...

台積電挫57元 市值減1.47兆

台股昨日重挫千點，護國神山台積電也難以倖免，台積電昨日一路開低走低，跌破九二三元季線關卡，終場收在九○三元，單日大跌五十...

一周熱門零股／高股息ETF 交投亮點

台股昨（2）日大跌1,004點，行情激烈震盪，買盤先行退場觀望，但權王台積電（2330）仍是散戶最愛，本周零股成交逾1,...

興櫃一周回顧／年程漲逾18% 最耀眼

觀察近一周興櫃市場表現，328檔興櫃個股本周下跌多於上漲家數，本周表現最亮眼為被動元件上游股年程（3595）股價漲幅超過...

ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N 走揚

受到美股暴漲暴跌影響，台股本周震盪劇烈，季線關卡得而復失，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，有五檔逆勢展現抗跌...

就市論勢／跌深權值股 止穩關鍵

台股遇到黑色星期五，在前一晚美股重挫、日韓股市同步大跌下，昨（2）日終場暴跌1,004點，成為台股史上首次單日下跌千點紀錄，跌幅4.43%，跌破22,000點支撐，收在21,638點；台股本周持續下挫481點，周線跌幅2.17%，連三黑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。