興櫃一周回顧／年程漲逾18% 最耀眼

觀察近一周興櫃市場表現，328檔興櫃個股本周下跌多於上漲家數，本周表現最亮眼為被動元件上游股年程（3117）股價漲幅超過18%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（2）日資料顯示，興櫃市場成交金額133.09億元、成交2.25億股、成交15.85萬筆，隨交易日增加，三項數據均高於上一周。在個股表現上，漲幅超過一成檔數由前一周的二檔增加至九檔。

磷酸鋰鐵電池股有量30日一度熔斷，因主辦、協辦券商均辭任，將於8月14日終止興櫃交易。

興櫃股近一周漲幅前五強

本周領漲股在電子族群，共有七檔科技股入列周漲幅前十強；其餘三檔散落在不同產業，分別為生技醫療、文化創意和數位雲端，周漲幅在9.5%至18.3%。

電子族群上，被動元件股年程周漲幅18.3%，其次依序為面板零組件聯享14.1%、矽光概念股晶瑞光13.3%、面板零組件穎台科技11.9%、安全監控系統股建騰10.75%、設備儀器廠竹陞科技10.1%、智慧電網概念股斯其大9.5%。

非電部分，周漲幅前十強有新藥研發因華13.2%、文化概念股影一12.5%、電商平台美賣*10.76%。