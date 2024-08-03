ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N 走揚

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

受到美股暴漲暴跌影響，台股本周震盪劇烈，季線關卡得而復失，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，有五檔逆勢展現抗跌力道，其中富邦蘋果反一N（02001R）續漲2.02%，拔得頭籌。

美大型科技股財報、市場擔憂經濟疲軟及歐盟人工智慧（AI）法案生效等，加上聯準會降息等多空交錯，美股近期上演大怒神走勢，台股在外資宣洩壓力未歇下，上下波動加劇，持續改寫波段低點，統計集中市場單周跌481點或2.17%，連三黑，櫃買市場周線跌6.56點或2.48%，連四黑。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周約有六成打敗兩市大盤，其中富邦蘋果反一N持續表現突出，單周上漲2.02%，排名二、三分別為統一價值成長30N、元大金融配息N，單周漲幅為1.76%、0.30%。

本周績效前段班主要分布於反向、低波高息等特色，除元大金融高股息N、元大上櫃ESG龍頭N各以0.29%、0%，逆勢抗震外，策元大加權策略N、元大上櫃ESG高息N、統一微波高息20N、元大特選電動車N、元大ESG配息N等跌幅在0.83%至1.74%不等。

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