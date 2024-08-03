一周熱門零股／高股息ETF 交投亮點

台股昨（2）日大跌1,004點，行情激烈震盪，買盤先行退場觀望，但權王台積電（2330）仍是散戶最愛，本周零股成交逾1,700萬股，高股息等ETF也是聚焦點，有七檔擠進零股前十強。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為台積電、國泰永續高股息、復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、鴻海、元大高股息、富邦台50、元大台灣50、元大台灣價值高息、鈊象，十檔標的交易量從1,769萬股到320萬股。

其中台積電股價在前周失守千元大關後，本周受到美高科技股財報、展望不如預期等影響，股價持續壓回，失守季線大關並回測900元整數大關，但零股投資人仍在看好中長期營運前景中逢低進場撿貨，全周零股交易量為1,769萬股。

同屬AI族群鴻海也在十大熱門榜單中，另外新進榜一檔為鈊象。