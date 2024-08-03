一周熱門零股／高股息ETF 交投亮點

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股昨（2）日大跌1,004點，行情激烈震盪，買盤先行退場觀望，但權王台積電（2330）仍是散戶最愛，本周零股成交逾1,700萬股，高股息等ETF也是聚焦點，有七檔擠進零股前十強。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為台積電、國泰永續高股息、復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、鴻海、元大高股息、富邦台50、元大台灣50、元大台灣價值高息、鈊象，十檔標的交易量從1,769萬股到320萬股。

其中台積電股價在前周失守千元大關後，本周受到美高科技股財報、展望不如預期等影響，股價持續壓回，失守季線大關並回測900元整數大關，但零股投資人仍在看好中長期營運前景中逢低進場撿貨，全周零股交易量為1,769萬股。

同屬AI族群鴻海也在十大熱門榜單中，另外新進榜一檔為鈊象。

延伸閱讀

日本高股息概念股受惠 中信ETF 00956掌握資金輪動題材

台股大逃殺！台積電900元關卡拉警報 市值再降至23.5兆

社群可低價申購台積電庫藏股？ 公司澄清：詐騙不要上當

股市下殺怎辦…00940、00946又破發該換標的？ 專家：今年高股息ETF要賺資本利得…難！

相關新聞

吳大任示警…目前AI進程 像網路泡沫

美股、台股接連大跌，市場雜音不斷，學者直指，「股市修正及美國降息，都是反映景氣反轉」，因為股市很敏感，美股基金背後團隊一...

台積電挫57元 市值減1.47兆

台股昨日重挫千點，護國神山台積電也難以倖免，台積電昨日一路開低走低，跌破九二三元季線關卡，終場收在九○三元，單日大跌五十...

一周熱門零股／高股息ETF 交投亮點

台股昨（2）日大跌1,004點，行情激烈震盪，買盤先行退場觀望，但權王台積電（2330）仍是散戶最愛，本周零股成交逾1,...

興櫃一周回顧／年程漲逾18% 最耀眼

觀察近一周興櫃市場表現，328檔興櫃個股本周下跌多於上漲家數，本周表現最亮眼為被動元件上游股年程（3595）股價漲幅超過...

ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N 走揚

受到美股暴漲暴跌影響，台股本周震盪劇烈，季線關卡得而復失，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，有五檔逆勢展現抗跌...

就市論勢／跌深權值股 止穩關鍵

台股遇到黑色星期五，在前一晚美股重挫、日韓股市同步大跌下，昨（2）日終場暴跌1,004點，成為台股史上首次單日下跌千點紀錄，跌幅4.43%，跌破22,000點支撐，收在21,638點；台股本周持續下挫481點，周線跌幅2.17%，連三黑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。