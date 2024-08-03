一周熱門零股／高股息ETF 交投亮點
台股昨（2）日大跌1,004點，行情激烈震盪，買盤先行退場觀望，但權王台積電（2330）仍是散戶最愛，本周零股成交逾1,700萬股，高股息等ETF也是聚焦點，有七檔擠進零股前十強。
根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為台積電、國泰永續高股息、復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、鴻海、元大高股息、富邦台50、元大台灣50、元大台灣價值高息、鈊象，十檔標的交易量從1,769萬股到320萬股。
其中台積電股價在前周失守千元大關後，本周受到美高科技股財報、展望不如預期等影響，股價持續壓回，失守季線大關並回測900元整數大關，但零股投資人仍在看好中長期營運前景中逢低進場撿貨，全周零股交易量為1,769萬股。
同屬AI族群鴻海也在十大熱門榜單中，另外新進榜一檔為鈊象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言