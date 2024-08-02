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台股暴力下殺千點 斷頭賣壓要出閘？金管會說話了
台股今年第二個黑色星期五，大盤一路不回崩跌1004點，以2萬1638點作收，跌幅4.43％，成交量放大至5171億元，三大法人合計賣超1231億元，市值蒸發3兆1870億元。金管會表示，同時段日本股市跌幅更大，達5.31％，韓國股市也重挫3.6％。至於攸關融資頭賣壓的擔保維持率，8月1日信用交易整戶擔保維持率為170.33％。
金管會指出，美股前一營業日受製造業數據不佳、輝達重挫逾6%並帶動科技股下跌等影響，四大指數收黑，費半跌7.14%，其餘指數跌幅介於1.21%至2.3%，台股2日跌幅為4.43%，外資至收盤賣超883億元。
證交所統計三大法人買賣超情形，外資賣超966.59億元，投信買超115.14億元，自營商合計賣超380.14億元，其中自營商（自行買賣）賣超121.79億元，自營商（避險）賣超258.34億元。
金管會指出，今年截至6月底本益比約24.40倍，現金殖利率達2.34% （加計股票股利為2.44%），國內上市櫃公司截至113年6月底累計營收約20.03兆元，較去年同期增加10.23%，為歷年同期次高。
金管會對於今天股市崩跌千點並未多做信心喊話，僅表示將密切關注國際金融市場變化。
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