快訊

奧運羽球／單屆兩勝丹麥組合 麟洋配跨屆11連勝晉金牌戰

65公分活鰻魚塞體內！31歲男還用檸檬堵肛門 腸道慘被咬破

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股暴力下殺千點 斷頭賣壓要出閘？金管會說話了

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
金管會對於崩跌千點的台股，僅表示將密切關注國際金融市場變化。聯合報系資料照
金管會對於崩跌千點的台股，僅表示將密切關注國際金融市場變化。聯合報系資料照

台股今年第二個黑色星期五，大盤一路不回崩跌1004點，以2萬1638點作收，跌幅4.43％，成交量放大至5171億元，三大法人合計賣超1231億元，市值蒸發3兆1870億元。金管會表示，同時段日本股市跌幅更大，達5.31％，韓國股市也重挫3.6％。至於攸關融資頭賣壓的擔保維持率，8月1日信用交易整戶擔保維持率為170.33％。

金管會指出，美股前一營業日受製造業數據不佳、輝達重挫逾6%並帶動科技股下跌等影響，四大指數收黑，費半跌7.14%，其餘指數跌幅介於1.21%至2.3%，台股2日跌幅為4.43%，外資至收盤賣超883億元。

證交所統計三大法人買賣超情形，外資賣超966.59億元，投信買超115.14億元，自營商合計賣超380.14億元，其中自營商（自行買賣）賣超121.79億元，自營商（避險）賣超258.34億元。

金管會指出，今年截至6月底本益比約24.40倍，現金殖利率達2.34% （加計股票股利為2.44%），國內上市櫃公司截至113年6月底累計營收約20.03兆元，較去年同期增加10.23%，為歷年同期次高。

金管會對於今天股市崩跌千點並未多做信心喊話，僅表示將密切關注國際金融市場變化。

自營商 金管會

延伸閱讀

黑色星期五台股暴跌1004點 上市股票總市值跌破70兆大關

8月台股期指跌1127點

黑色星期五！四大原因造成台股收盤崩跌1004點 創史上最大跌點

台股大逃殺！台積電900元關卡拉警報 市值再降至23.5兆

相關新聞

台股慘綠外資大逃殺 這檔ETF遭賣超9.5萬張居冠、鴻海第二多

台股2日開低走低收最低，終場以21,638.09點收盤，下跌1,004.01點，創史上最大收盤跌點，三大法人僅投信買超，...

台股斷崖式重挫1004點創史上最大跌點 14檔跌停有3檔千金股

台股2日開低走低，下跌1,004.01點，幾乎收在最低點21,638.09點，再次跌破季線，並跌破前幾天的低點，今日跌停...

台股崩跌1004點刷新史上最慘紀錄 金管會出聲了

台股2日重挫下跌1,004.01點，跌幅4.43%，收盤指數21,638.09點，創史上最大跌點。股民信心浮動，金管會傍...

台股雪崩式重挫1004點 三大法人賣超1231億

台股2日向下跳空開低，賣壓出籠一路走低，終場收在21,638.09點，下跌1,004.01點，跌幅4.43%，成交量5,...

台股暴力下殺千點 斷頭賣壓要出閘？金管會說話了

台股今年第二個黑色星期五，大盤一路不回崩跌1004點，以2萬1638點作收，跌幅4.43％，成交量放大至5171億元，三...

黑色星期五台股暴跌1004點 上市股票總市值跌破70兆大關

台股本週先盛後衰，集中市場指數今天暴跌1004.01點，創史上單日收盤跌點，以21638.09點作收。證交所統計，加權指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。