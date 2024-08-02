黑色星期五台股暴跌1004點 上市股票總市值跌破70兆大關

台股本週先盛後衰，集中市場指數今天暴跌1004.01點，創史上單日收盤跌點，以21638.09點作收。證交所統計，加權指數本週下跌2.18%，上市股票總市值降至新台幣69.04兆元，較上週減少約1.52兆元，跌破70兆元大關。

以產業別指數來看，本週漲幅以航運類指數上漲2.18%最大，跌幅以電機機械類指數下跌7.88%最多。

成交金額前3名產業分別為半導體類成交金額6286.45億元，占全體上市股票交易金額比重31.67%；電腦及周邊設備類成交金額2515.41億元，占比12.67%；電子零組件類成交金額2270.4億元，占比11.44%。

累計今年以來共140個交易日，集中市場總成交金額為61兆8100億元，市場日平均成交金額為4415億元；股票成交量週轉率79.66%，股票日平均成交量週轉率為0.57%。