多頭遇逆風！台股跌逾千點 外資賣超破歷史新高

台股遇到黑色星期五，在前一晚美股重挫、日韓股市同步大跌影響下，2日暴跌1,004.01點，成為台股史上首次單日下跌千點的紀錄，跌幅4.43%，大盤跌破22,000點支撐，收在21,638.09點，成交量5,171.83億元；本周台股持續下挫481.12點，周線跌幅2.18%，連三黑，平均日均量4,303.08億元。

三大法人方面，外資周五大舉賣超966.59億元，自營商同日調節380.14億元，雙雙刷新法人單日賣超台股金額紀錄；統計三大法人本周動向，僅投信持續站在買方，連續第9周加碼台股，本周買超金額415.57億元，外資連續4周從台股提款，本周大幅減碼1,191.67億元，為今年來單周賣超第3大，自營商連續賣超台股周數上升至10周，本周賣超707.46億元，三大法人合計賣超1,483.56億元。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼指出，受到美國大型科技股和晶片股大跌的影響，台股本周站上季線只有一日行情，2日不只再次回落季線之下，甚至跌破22,000點支撐，觀察本周加權指數大多在季線附近反覆測試，代表散戶動能的上市融資餘額，從3,400億降至3,300億，顯示市場出現逢高調節賣壓。

柯鴻旼表示，今年來至7月11日歷史高點，不論美股或台股走勢皆勢如破竹，也讓指數位置呈現乖離過大現象，美股包括S&P500、那斯達克、費城半導體指數自6月起，皆高出年線一至兩成，成為乖離過大醞釀漲多拉回的可能性，直到美國總統大選出現不確定性，成為獲利了結的重要轉折，也影響同步漲多的台股走勢。

柯鴻旼進一步說明，除了台股，日韓股市也在美股回檔影響下出現急跌，特別是受日圓大舉彈升的影響下，日經225指數周五重挫5.73%，自11日高點以來也回檔14.95%，韓國股市同期則是下跌7.44%。

從美股財報分析，柯鴻旼說明，S&P 500成分股目前已有超過一半的企業公布財報，獲利超越預期的比率接近8成，但由於市場對於期待拉高，尤其是科技族群在AI題材給予市場高度想像空間，若僅是小幅超越預期甚至不如預期，科技股則面臨下修壓力。不過，根據Refinitiv估計，第2季美股盈餘成長將達12.1%，2024年全年度依然有10.6%雙位數的強勁成長。

柯鴻旼建議，依據過去經驗，高檔回落之後先看半年線能否止穩，搭配頸線來看，預估短期下檔支撐落在20,900點至21,000點，下周台股可觀察跌深權值股是否止跌、投信ETF資金是否持續流入市場、外資期貨空單是否不再持續擴大等指標。