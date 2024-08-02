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台股慘綠外資大逃殺 這檔ETF遭賣超9.5萬張居冠、鴻海第二多

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電等電子權值股和人工智慧概念股領跌，2日類股齊跌，高價股一片慘綠，台股最低21636.22點，重挫1005.88點，創史上第3大盤中跌點；終場大跌1004.01點，收21638.09點，創歷史收盤最大跌點。中央社
台積電等電子權值股和人工智慧概念股領跌，2日類股齊跌，高價股一片慘綠，台股最低21636.22點，重挫1005.88點，創史上第3大盤中跌點；終場大跌1004.01點，收21638.09點，創歷史收盤最大跌點。中央社

台股2日開低走低收最低，終場以21,638.09點收盤，下跌1,004.01點，創史上最大收盤跌點，三大法人僅投信買超，外資則是爆出賣超966.59億元，為史上單日最大外資賣超，遭到大賣的前十名個股中有5檔ETF，其中，元大台灣價值高息（00940）遭外資賣超95,118張，高居賣超個股冠軍，鴻海（2317）也遭外資大賣71,406張，為外資賣超第二名。

台股早盤以以22,141.2點開出，下跌500.9點，一開盤再度跌破季線，指數開低走低，各類股齊挫，電子股、營建股、半導體類股收盤跌幅都超過5%，電腦周邊類股跌幅逾4%，金融股跌幅1.61%，大盤指數以21,638.09點收盤，下跌1,004.01點，創史上收盤最大跌點；權王台積電重挫收在903元，影響大盤指數439點。

台股2日跌幅4.43%，三大法人賣超1,231.59億元，其中僅投信買超115.14億元，外資則是賣超966.59億元，為史上單日外資賣超最大，自營商賣超（合計）380.14億元，其中自營商（自行買賣）賣超121.79億元，自營商（避險）賣超258.34億元。

統計外資賣超前十大個股依序是元大台灣價值高息、鴻海、復華台灣科技優息。國泰永續高股息、台積電、臺企銀、群益台灣精選高息、欣興、中信金、台新日本半導體等；外資賣超前十大個股中，ETF進榜5檔，其中有4檔是高股息。

鴻海遭外資賣超71,406張，居外資賣超第二大，另外，台積電以903元收盤，重挫57元，跌幅5.93%，單日市值縮水1兆4,782億元，下滑至23兆4,180億元，外資賣超43,220張。

00940元大臺灣價值高息 ETF 台積電 台股 外資 鴻海

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