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台股斷崖式重挫1004點創史上最大跌點 14檔跌停有3檔千金股

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台股斷崖式重挫1004點創史上最大跌點 14檔跌停有3檔千金股

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股暴力重挫1004點，創下史上最大跌點，跌幅4.43％。記者余承翰／攝影
台股暴力重挫1004點，創下史上最大跌點，跌幅4.43％。記者余承翰／攝影

台股2日開低走低，下跌1,004.01點，幾乎收在最低點21,638.09點，再次跌破季線，並跌破前幾天的低點，今日跌停家數為14家，多數為百元以上的股票，其中有3檔是千金股，股王信驊（5274）、世芯、M31皆跌停，M31面臨千金股保衛戰。

台股繼7/26跌破季線後，這幾天仍力守於季線附近，昨天甚至向上跳空大漲挑戰十日線，然而受到美股重挫影響，今日反向開低大跌，盤中一路走低，最低殺至21,636.22點，收在21,638.09點，幾乎收在最低點，跌幅達4.43%，創下史上最大收盤跌點。

亞股今全面重挫，日經指數重跌2,215.05點，跌幅5.81%，向年線靠攏；韓股跌幅超過3%，恆生指數盤中也下跌逾2%。日本央行周三上調基準利率，由先前的0到0.1%區間調高到0.25%左右，日圓兌美元匯率一度升破150日圓，來到149日圓。

儘管根據倫敦證交所集團（LSEG） 的數據，在342家已經公布財報的標普500指數成分股企業中，有79.2%的公司業績超出分析師預期，但供應管理協會（ISM）7月美國製造業活動指數降至八個月低點46.8，美國上周初次請領失業金人數升至11個月最高，使得美股下跌走弱。

雖然台股今日重挫千點，但跌停家數僅14家，分別是信驊、世芯、M31、雙鴻、高力、采鈺、金麗科、精材、宏碩系統、上詮、富宇、鈦昇、隆大和邁達特。

跌停股中IP股占了兩檔，為世芯、M31；AI股有伺服器遠端管理晶片（BMC）廠龍頭信驊和散熱股的雙鴻、高力；營建股也有兩檔跌停，為富宇和隆大，而精材、信驊同為投信鎖碼連買的股票。

信驊 台股 跌停

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