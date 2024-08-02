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台股雪崩式重挫1004點 三大法人賣超1231億

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股今天重挫1004點，創下史上最大跌點，跌幅4.43％。記者余承翰／攝影
台股今天重挫1004點，創下史上最大跌點，跌幅4.43％。記者余承翰／攝影

台股2日向下跳空開低，賣壓出籠一路走低，終場收在21,638.09點，下跌1,004.01點，跌幅4.43%，成交量5,171.83億元，三大法人賣超1,231.59億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超966.59億元，投信買超115.14億元，自營商賣超（合計）380.14億元，其中自營商（自行買賣）賣超121.79億元，自營商（避險）賣超258.34億元。

今日台股大型科技股幾乎全面重挫，台積電（2330）收在最低903元，重挫近6%，跌破季線；鴻海、聯發科、廣達皆下跌超過7%，聯發科和廣達皆跌破半年線，分別收在1,090元和266元，而聯電相對抗跌，僅下跌1.86%，收52.9元。多檔高價股重挫跌停，股王信驊、世芯-KY、M31皆跌停鎖死，散熱股雙鴻也跌停。資金湧入電信股避險，中華電收漲逾1%。

三大法人 台積電 台股 科技股 自營商 跌停

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