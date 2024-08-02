7月降息已錯過…市場「經濟衰退」情緒升溫！ 專家：開始定價9月降2碼可能性
降息
昨（1）日美國悲劇性的ISM製造業採購經理人指數（PMI）開出，自6月份的48.5%，進一步下降至46.8%、創2023年11月（46.6%）以來最低，並大幅低於市場預期值48.8%，且該指數連續第4個月呈現萎縮（低於50.0%）且跌幅擴大。
其中新訂單指數也從6月份的49.3%降至47.4%、也是連續第4個月萎縮並呈現衰退。
生產指數也從6月份的48.5%降至45.9%、創2020年5月（34.2%）以來新低，顯示製造產業在7月份的生產活動呈現明顯萎縮。
此外，可以看到「初領」跟「連續請領」失業救濟金的人數均再次增加，並維持上升趨勢，顯示勞動市場持續降溫，而這也會擠壓美國經濟與消費市場的表現。
因7月份FOMC會議剛開完，錯過7月降息的機會，使得市場擔憂「經濟衰退」的情緒開始升溫，並開始定價9月降息2碼的可能性。
奇特的是，7月份看到的是全球性製造業的同步萎縮，有一種「訂單忽然消失」的感覺，這也讓消費性產業「旺季不旺」的基調逐漸明朗，短期電子產業、半導體產業、記憶體產業的估值修正恐怕難以避免，連帶跟著半導體產業展望上修評價的營建業，也可能要注意部分個股估值過高的風險。
不過我比較想了解這種整體性製造業「冷卻」背後的結構性原因為何，目前感覺像是身處衰退迷霧，跟疫情爆發導致百業蕭條的狀況截然不同，確實有必要謹慎看待。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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