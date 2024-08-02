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台股大逃殺！收盤暴跌1004點寫單日最大跌點 台積電重挫5.94%
台股2日收盤下跌1,004.01點，終場以21,638.09點作收，成交量5,171.83億元；台積電（2330）盤中遇到900元關卡保衛戰，收盤價903元，下跌57元、跌幅5.94%。
今日成交金額大卻走勢疲軟者為：鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、欣興（3037）、台達電（2308）、世芯-KY（3661）、奇鋐（3017）、光寶科（2301）、安國（8054）、緯穎（6669）、雙鴻（3324）及長榮（2603）；成交金額大且走揚者有：昆盈（2365）、京城（2524）、中華電（2412）、羅昇（8374）、福裕（4513）、穎漢（4562）、喬福（1540）、擎邦（6122）、秋雨（9929）。
第一金投顧表示，大盤指數上方月線還有壓制，突破季線也會在短期震盪整理。下半年進入電子旺季、蘋果第3季新品發表會、NVIDIA AI 新品上市等，供應鏈備貨有利營運增⻑，有望帶動相關概念股及供應鏈上漲，可伺機尋找財報展望佳的AI相關族群逢低布局，如AI伺服器、雲端類股、記憶體、面板、PC/NB/Server 組裝、機器人、水冷散熱。非電關注紡織、自行車、遊戲、特化等。⻑線投資者可聚焦持續成⻑產業趨勢，以及季報等基本面選股，操作嚴控資金持股水位、慎防修正風險。
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