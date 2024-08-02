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黑色星期五！四大原因造成台股收盤崩跌1004點 創史上最大跌點

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股暴力重挫1004點，創下史上最大跌點，跌幅4.43％。台股示意圖／聯合報系資料照片
台股暴力重挫1004點，創下史上最大跌點，跌幅4.43％。台股示意圖／聯合報系資料照片

美股重挫引發台股暴跌崩盤，大盤開盤跳水500點後，指數連盤整都無力，早點10點過後引發多殺多，指數不斷下探，直破季線，終場加權股價指數以2萬1638點收盤，暴力重挫1004點，創下史上最大跌點，跌幅4.43％，成交量5171億元。

台股昨天才因為美國聯準會釋放9月降息訊息而反彈，但美股因經濟數據表現太差，導致市場疑慮加深而重挫收黑後，台股受連累，今天向下暴衝崩盤，多頭期待的B波反彈僅昨天一天就宣告結束。

不只台股重挫，亞股一片慘綠，日股跌更慘，暴跌逾1900點，跌幅超過5％；南韓股市跌幅2.6％。

美國聯準會（Fed）釋出9月降息訊息，美股、台股各開心一天，昨日早盤表現尚可，但隨後四大指數聯袂大跌，道瓊收盤下跌1.21％、那斯達克指數大跌2.3％、S&P500大跌1.37％，費城半導體暴跌7.14％。台積電ADR大跌4.6％。台股早盤跳空大跌500點開盤，跌勢持續擴大。指標股台積電也重挫57元，以903元作收。

第一金投顧董事長陳奕光表示，大盤下檔支撐先看半年線，目前半年線位置約在2萬1170點左右，但也不排除空方力道太強而無力提供支撐，因此止跌點還是要邊走邊看。

台股今天崩跌有四大原因，一是跌破2萬1833點後的停損賣壓出籠，二是ETF（指數股票基金）的程式交易，調節持股因而多殺多，三則是融資斷頭，最後則是丙種資金退場，四大因素聚集加重台股跌勢，最終跌破前波低點，大盤往半年線位置尋求支撐。

台股 美國聯準會

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