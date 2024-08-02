台股大地震 法人建議保守操作但曝最佳買點落在這時間

台股2日殺聲震天，再度滑落在季線之下，盤中大跌逾900點，投資人心慌慌，到底該如何操作？法人坦言，市場投資氛圍改變，「川普交易」當道下，操作要「保守、保守、保守」，也有法人表示，大盤恐呈現旗型三角收斂，若收斂到10月，加上美股選舉前的不定因素，在美股連動下，台股可能有拉回風險，認為應保留較多資金，等待進場時點的到來。

美股周四收黑，道瓊工業指數下跌494.82點或1.21%，收40,347.97點；標普500指數下跌75.62點或1.37%，收5,446.68點；那斯達克指數下跌405.26點或2.30%，收17,194.14點；費城半導體指數重挫7.14%。

台積電ADR周四大跌4.6%，收在158.18美元，較台北交易溢價縮小至7.97%；台股2日以22,141.2點開出，下跌500.9點，一開盤再度跌破季線，盤中一度下滑至21,716.69點，下跌925.41點，台積電以918元開低失守季線，一度下滑至908元，重跌52元。

台股黑色星期五重挫，好不容易收復的季線再度跌破，投資人對大盤急速下殺的情況感到心慌，到底這時候該如何操作？統一投顧董事長黎方國直言，「保守、保守、保守」，他表示，台股在7月出現變盤，大盤指數下跌832點，外資賣超3,502億元，主要是受「川普交易」的影響。

黎方國指出，隨著川普當選機率的拉高，市場上投資氛圍也跟著改，由於川普喜歡的是傳統產業的大型金融、鋼鐵、汽車、石化等，不喜歡電動車，不相信通膨及溫室效應、還有科技創新等產業，「川普交易」當道下，科技股面臨壓力。

黎方國說，台股以科技股為，也隨著受到影響，資金轉向非電族群，以現階段來看，金融股具有獲利好，基期低的防禦優點，還有航運股、觀光旅遊的旅行社及航空、將進入農曆7月感恩月的食品股、日圓升值下的工具機等，各具題材，是可以留意的族群。

黎方國強調，台股雖面臨修正，但是修正過後並不悲觀，以往每年的11月、12月都有行情的表現，因此，在10月底前可能都陷入修正，操作上要保守，等待買進的時點到來。

證券分析師張陳浩表示，台股再度跌破季線，可能呈現旗型三角收斂的走勢，後續的反彈將可能是一波不過一波，逐漸收斂到三角形的一點，如果時間落在10月，屆時加上美國選舉前的不確定因素，美股可能有修正疑慮，台股也可能出現拉回風險。

張陳浩認為，在8~10月的操作要保守，手上有持股逢高或是漲多宜減碼，保留資金，持股不宜過多，但是在美國總統選前最後一周，若是大跌則是要勇敢買進，因為屆時將是買進的時點，可以布局權值股的台積電（2330）、鴻海（2317）、金融股、AI股的廣達（2382）、光寶科（2301）、或是有築底的個股都可以留意，等待美國總統選後的行情。