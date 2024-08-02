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台股殺聲震天 這幾檔盤中仍漲停鎖死

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
今日台股盤中一度重挫800點。示意圖／聯合報系資料照
今日台股盤中一度重挫800點。示意圖／聯合報系資料照

美股周四四大指數收黑，費城半導體重挫7.14%，台積電ADR下跌逾4%，帶動台股盤中一度重挫800點，不過仍有少數個股盤中漲停，高鋒（4510）、鏵友益（6877）、大拓-KY（8455）、喬福（1540）、穎漢（4562）、羅昇（8374）、慶騰（4534）漲停鎖死，電機股就占了兩檔。

美股昨日大跌，道瓊工業指數下跌494.82點，跌幅1.21%，收40,347.97點；標普500指數下跌75.62點，跌幅1.37%，收5,446.68點；那斯達克指數下跌405.25點，跌幅2.30%，以17,194.15點做收。

最新數據顯示，供應管理協會（ISM）7月美國製造業活動指數降至八個月低點46.8，表明製造業萎縮。同時美國上周初次請領失業金人數升至11個月最高，暗示勞動市場趨軟。

日本央行周三上調基準利率，由先前的0到0.1%區間調高到0.25%左右，此舉將標示日本央行自2008年來的最高利率。日股周五早盤大幅下挫，盤中大跌近5%。

台積電（2330）今盤中一度下跌至913元，重跌超過4%，跌破季線，鴻海（2317）、聯發科（2454）也重挫，跌幅5~6%，台股最低也下跌至21,815.9點，盤中大跌逾800點。

不過儘管台股重挫，仍有多檔盤中漲停，其中大多為電機類股，慶騰、羅昇、高鋒、喬福都漲停，除了羅昇為超過百元的股票，其餘皆為50元以下的銅板股。

工具機大廠高鋒工業自結6月合併營收1.96億元，月增47.8%、年增7.1%，為近9個月來新高；目前，高鋒在手訂單約2.5至3個月，自結前五月每股稅後純益0.14元。高鋒第1季每股稅後純益0.01元。

日本央行 漲停

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