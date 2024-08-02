台股盤中重挫826點創史上第4大跌點 高價股慘綠

美科技股釀災，台積電等電子權值股和人工智慧AI概念股領跌，類股齊跌，高價股一片慘綠，台股盤中重挫826點，創史上第4大盤中跌點，失守22000點。法人指出，市場擔憂系統性風險變數增加，台股出現拋售賣壓，市場氛圍和籌碼不穩定。

美國供應管理協會（Institute for SupplyManagement,ISM）7月製造業指數（PMI）下降，是連續4個月下滑且低於50榮枯線，也是8個月來低點，市場擔憂美國經濟景氣反轉，美股4大指數重挫，科技股釀災，日股重挫，台股也無法倖免。

加權指數今天開盤跳空大跌500點，摜破季線約22341點和22000點整數關卡，類股齊跌，電子、金融、代表中小型股的櫃買OTC指數盤中測底，電子、OTC指數失守季線，大盤不斷測試底部。

到10時46分，大盤21815.9點，大跌826.2點，創史上第4大盤中跌點，跌幅3.6%，盤中成交值約新台幣2759.28億元，其中電子股跌4.2%，金融跌2.47%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群跌3.6%，機電電機類股跌2.6%，OTC指數跌2.1%；股價超過千元的高價股慘綠，力守「十五千金」。

主要電子權值股台積電盤中跌4.6%，鴻海失守200元跌逾5.5%，聯發科跌逾6%，日月光投控跌5.5%，台達電跌6.7%；人工智慧AI概念股廣達跌6%、緯穎跌逾5%。

摩爾投顧分析師林漢偉表示，市場擔憂經濟景氣出現衰退，加上中東局勢緊繃，系統性風險變數增加，美股重挫，台股今天盤中也出現拋售賣壓，大跌700點，市場氛圍和籌碼不穩定，盤勢暴漲暴跌。

展望台股後市，林漢偉分析，目前國際資金有朝向避險商品挪移的跡象，股市資金動向不明，法人籌碼較多的個股跌勢明顯，不過跌停家數較少，顯示法人調整部位，並未大幅拋售，今晚關注美股動向，牽動台股下週盤勢。