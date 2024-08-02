昨天漲的跌光了 台股早盤受美股拖累大盤重挫近3％

美股四大指數收盤重挫，台股2日開盤跟進喊殺，跳空大跌500點開盤，且跌勢擴大，加權股價指數重挫逾600點，盤中失守2萬2000點大關，跌幅2.95％。不只台股重挫，日股跌更慘，暴跌逾1900點，跌幅超過5％；南韓股市跌幅2.6％。

美國聯準會（Fed）釋出9月降息訊息，美股、台股各開心一天，昨日早盤表現尚可，但隨後四大指數聯袂大跌，道瓊收盤下跌1.21％、那斯達克指數大跌2.3％、S&P500大跌1.37％，費城半導體暴跌7.14％。台積電ADR大跌4.6％。

美股重挫與經濟數據表現不佳，以及中東地區局勢不穩有關。美國最新經濟數據顯示，7月製造業活動連續4個月萎縮，創下8個月來最大萎縮幅度；美國上周首次申請失業就濟金人數躍升至近1年來的最高水準，接下來美國還將公布非農就業人數。

台積電股價今日以918元開出，重挫4.3％，上午10時跌幅收斂至3.5％；鴻海200元大關再度失守，聯發科也繼續走跌，跌幅均逾4.6％。