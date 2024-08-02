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股市下殺債券上漲…美國10年期公債跌破4.0％！ 辣媽：這時會考慮再度加碼
美國10年期公債跌破4.0%
昨天公布美國ISM數據，7月製造業指數降至46.8，是2023年11月以來的新低，也低於市場預期，引發市場對未來經濟衰退的疑慮。加上區域政治風險升高，哈瑪斯領袖遭暗殺，伊朗揚言報復等等。都增添股票市場的不確定性。美國股票指數紛紛下滑，而剛開盤的日經指數也下滑5%。10年期公債殖利率跌破4.0%，是今年二月之後，首次跌破。
這週債券價格明顯上升，但同時也不少分析師提醒，美國聯準會降息的「幅度」可能沒有大家預期的大。這樣的說詞也提供給大家參考，以免對債市過度樂觀。我自己或許趁下次利率反彈的時候，會考慮再度加碼。
這麼快跌破4.0%我自己也是有點訝異，但另一方面也開心，債券價格走高就可以彌補部分股票所產生的虧損，這就是「股債平衡」的好處之一，改天會跟大家多聊聊這部分喔！
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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