台積電開盤挫低42元 台股早盤跌近700點失守22,000點

台股2日開盤指數為22,141.2點，下跌500.9點，早盤跌近700點，來到21,947.24點。台積電（2330）開盤價為918元，下跌42元。

群益投顧表示，台指期夜盤大跌532點，今天回測季線及昨日缺口壓力，守穩才利續彈表現。個股依短線技術面變化操作，確實執行停損、停利。

操作題材可留意：

1.Blackwell出貨在即，AI供應鏈營運增溫─黃仁勳近日證實已在本周送出Blackwell樣品，是今年推出的第一套全新架構晶片，代表新一代Blackwell架構的AI超級晶片出貨在即，相關AI伺服器代工及零組件供應鏈營運可望增溫。

2.中東局勢恐更嚴峻，貨櫃運價可望止跌─哈瑪斯首領之一的哈尼雅在住處遇刺身亡，引發對中東局勢加劇擔憂，以哈和談更加遙遠，紅海危機有增無減，國際航商持續繞行確保航行安全，可望帶動運價止跌。貨櫃三雄財報即將公布有利短多。

周四（1日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,347.97點，下跌494082點、跌幅1.21%；S&P500指數下跌1.37%；那斯達克指數下跌2.3%；費半指數下跌7.14%。台積電ADR跌4.6%，較台北交易溢價7.97%。

美國股市在8月的第一個交易日大幅走低，因為周四出爐的經濟數據引發人們擔憂，聯準會在9月之前維持限制性貨幣政策、按兵不動的同時，經濟放緩的速度可能快於預期。

三大法人周四集中市場合計買超184.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超163.5億元，投信買超74.6億元，自營商（自行買賣）賣超9億元，自營商（避險）賣超44.6億元。

統一期貨說，選擇權未平倉部分，8月W1週選價平近九檔賣權最大未平倉上升200點至22,000點，買權最大未平倉上升100點至22,300點，最大OI區間上移偏多。期貨方面，外資夜盤加碼2,750口空單，日盤則加碼167口空單，未平倉淨空單降至39,026 口；十大特定法人大幅減碼3,225口空單至19,555口。