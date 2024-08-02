快訊

遭瑜伽布纏頸懸掛半空 台南女急中生智呼叫Siri報案獲救

槍手抓到了！蘭陽女中禮堂窗戶遭空氣槍射擊 警拘提20多歲男

台灣寶可夢中心8月排隊規則出爐！推9新品有超Q卡牌收納盒、毛絨玩具

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電開盤挫低42元 台股早盤跌近700點失守22,000點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
受到昨夜美股疲軟影響，台北股市今天跌破22000點大關，台積電下跌超過3%。記者林澔一／攝影
受到昨夜美股疲軟影響，台北股市今天跌破22000點大關，台積電下跌超過3%。記者林澔一／攝影

台股2日開盤指數為22,141.2點，下跌500.9點，早盤跌近700點，來到21,947.24點。台積電（2330）開盤價為918元，下跌42元。

群益投顧表示，台指期夜盤大跌532點，今天回測季線及昨日缺口壓力，守穩才利續彈表現。個股依短線技術面變化操作，確實執行停損、停利。

操作題材可留意：

1.Blackwell出貨在即，AI供應鏈營運增溫─黃仁勳近日證實已在本周送出Blackwell樣品，是今年推出的第一套全新架構晶片，代表新一代Blackwell架構的AI超級晶片出貨在即，相關AI伺服器代工及零組件供應鏈營運可望增溫。

2.中東局勢恐更嚴峻，貨櫃運價可望止跌─哈瑪斯首領之一的哈尼雅在住處遇刺身亡，引發對中東局勢加劇擔憂，以哈和談更加遙遠，紅海危機有增無減，國際航商持續繞行確保航行安全，可望帶動運價止跌。貨櫃三雄財報即將公布有利短多。

周四（1日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,347.97點，下跌494082點、跌幅1.21%；S&P500指數下跌1.37%；那斯達克指數下跌2.3%；費半指數下跌7.14%。台積電ADR跌4.6%，較台北交易溢價7.97%。

美國股市在8月的第一個交易日大幅走低，因為周四出爐的經濟數據引發人們擔憂，聯準會在9月之前維持限制性貨幣政策、按兵不動的同時，經濟放緩的速度可能快於預期。

三大法人周四集中市場合計買超184.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超163.5億元，投信買超74.6億元，自營商（自行買賣）賣超9億元，自營商（避險）賣超44.6億元。

統一期貨說，選擇權未平倉部分，8月W1週選價平近九檔賣權最大未平倉上升200點至22,000點，買權最大未平倉上升100點至22,300點，最大OI區間上移偏多。期貨方面，外資夜盤加碼2,750口空單，日盤則加碼167口空單，未平倉淨空單降至39,026 口；十大特定法人大幅減碼3,225口空單至19,555口。

台積電 未平倉

延伸閱讀

鴻海AI肌肉科技日上秀 市場關注黃仁勳是否出席

光寶科、國建 短多聚焦

看板有用陳其邁照片 許智傑鬆口：本月宣布參選高雄市長

謝金河：台灣價值股資金所歸

相關新聞

昨天漲的跌光了 台股早盤受美股拖累大盤重挫近3％

美股四大指數收盤重挫，台股2日開盤跟進喊殺，跳空大跌500點開盤，且跌勢擴大，加權股價指數重挫逾600點，盤中失守2萬2...

股市下殺債券上漲…美國10年期公債跌破4.0％！ 辣媽：這時會考慮再度加碼

這週債券價格明顯上升，但同時也不少分析師提醒，美國聯準會降息的「幅度」可能沒有大家預期的大。

台積電開盤挫低42元 台股早盤跌近700點失守22,000點

台股2日開盤指數為22,141.2點，下跌500.9點，早盤跌近700點，來到21,947.24點。台積電（2330）開...

奧運行情值得期待嗎？概念股蠢蠢欲動 投顧業者分析實質效應

巴黎奧運日前正式揭開序幕，奧運概念股也蠢蠢欲動，每四年一次的奧運行情是否可以期待？應該觀察哪些指標？

千億退休基金 伺機進場買台股

近期受國際市場影響，台股上沖下洗，勞動基金運用局昨（1）日證實，勞動基金已於29日撥款120億元給委外代操投信業者進場布...

台股外資終止連四賣 AI概念股領攻大漲442點

美國聯準會（Fed）9月降息有譜，加上輝達（NVIDIA）等大型科技股強彈，台股昨（1）日在外資終止連四賣、轉為買超18...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。