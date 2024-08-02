費半重挫逾7% 法人：台股觀察季線支撐

美製造業指數低於預期，市場擔憂美國經濟景氣反轉，美股4大指數下挫，科技股成重災區，台積電ADR下跌4.6%，外資加碼台指期淨空單至超過4萬口。法人分析，美股短線震盪恐加劇，台股今天不排除再回測季線約22341點支撐。

外媒報導，美國供應管理協會（Institute for SupplyManagement,ISM）7月製造業指數（PMI），從6月的48.5降至46.8，是連續4個月下滑且低於50榮枯線，也是8個月來低點，市場擔憂美國經濟狀況，抵銷聯邦準備理事會（Fed）可能降息的樂觀期待。

道瓊工業指數下跌494.82點或1.21%，以40347.97點作收，標準普爾500指數挫跌75.62點或1.37%，收5446.68點。

科技股為主的那斯達克指數跌405.26點或2.30%，收17194.14點，費城半導體指數重挫373.60點或7.14%，收4859.59點。

科技股成為重災區，蘋果（Apple）公布財報，股價跌1.68%，人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）重挫6.67%，超微（AMD）大跌8.26%，台積電美國存託憑證（ADR）下跌4.6%，特斯拉（Tesla）挫跌6.5%，高通（Qualcomm）大跌9.37%，英特爾（Intel）挫跌5.5%，美光（Micron）重挫7.5%，日月光投控ADR跌4.99%。

台股加權指數1日上漲442.75點，收在22642.1點，收復季線，成交值新台幣4307.68億元。三大法人自營商賣超53.71億元，投信買超74.67億元，外資及陸資買超163.56億元。

在台指期淨部位，三大法人1日淨空單增加2235口至19114口，其中外資淨空單增加4213口至4萬1342口，市場人士指出，外資1日在台指期淨空單創歷年第2高。

期貨法人指出，儘管美國聯準會主席鮑爾（JeromePowell）表示經濟走勢正逐步朝適合調降政策利率的方向邁進，暗示最快9月開始降息，但7月製造業指數低於預期，市場擔憂製造業景氣恐反轉，拖累美科技股重挫，且資金有跡象逐步轉移至公債，帶動債券價格提升，美股短線震盪幅度恐加劇。

展望台股後市，法人指出，外資加碼台指期淨空單再次突破4萬口，加上美股大跌，台股今天開盤不排除再回測季線約22341點支撐。

上市櫃公司陸續舉行法人說明會，其中台達電於1日2度下修2024年電動車產品營收展望，台達電預估，相關產品今年只比去年「成長一點點」，但強調部門還是會賺錢。

7月台灣新車掛牌數4萬5678輛，創3年多來單月新高，納智捷電動車n7陸續大量交車，到7月連續4個月每月交車超過千輛，今年前7月累積已達4702輛。