迎接降息 非投等債比票面利率誰吃香？

美國聯準會（Fed）連續第八次維持利率不變，不過暗示通膨正趨近目標，市場預期9月降息機率大增。面對降息周期即將到來，現階段投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，債券ETF就是其中之選，特別是全球資金匯集、聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債ETF。

市場法人表示，歷經三年暴力升息環境，在今年聯準會暫停升息後，非投資等級債券資金終於轉為淨流入，根據Morningstar資料庫中債券基金之資金流向顯示，今年以來市場資金已回流105.81億美元到非投資等級債，再加上非投等債擁有較高息收的配置優勢，顯示出此時正適合進場布局非投等債ETF，進一步觀察包括美國非投等債、全球非投等債、亞洲非投等債、歐洲非投等債以及群益優選非投等債ETF（00953B）追蹤指數ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投等債的各指數票面利率，其中00953B追蹤指數票面利率7.58%高於其他非投等債指數，是愛息族的最佳選擇。

據了解，將在8月5日開募的群益優選非投等債ETF，是台灣首檔採用「信用因子加權」的債券ETF，其中票面利率鎖定6%以上，更是市場首見，收益力求領先非投資等級債，風險向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，整體而言，00953B鎖定高債息、高信評因子、低波動市場標的，加上具平準金機制並採用月配息收益機制，發行價10元輕鬆入手，一次滿足債券投資人所有投資期待，產業配置多元，兼顧分散性與流動性，適合穩健投資型的債券投資人。適逢0953B在降息前發行，可望卡位殖利率波段高點，力求較佳的鎖利效果，此時正是進場佳機。

理財達人強調，非投資等級債受到Fed升降息的影響相對較小，對景氣的敏感度較高，主因景氣衰退時違約疑慮較大，不過觀察美國近期公佈的經濟數據強韌，且目前非投資等級債信用利差更處於金融海嘯以來的低位，意味著景氣有撐，非投資等級債違約疑慮較小，同時，從歷史經驗觀察，非投資等級債長期趨勢向上，預期具潛在投資效益。