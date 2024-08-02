永豐投顧：外資資金波動劇烈 8月還 BUY&HOLD 已非最佳策略

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧指出，7月16日川普發言認為台灣搶了美國所有的晶片生意且台灣應該付保護費一說曝光後，市場對利空反應激烈，外資賣超傾洩而下，大盤迅速下挫已跌至季線位置，而對照今年4月22日大盤跌至季線時，當時外資期貨淨空單僅2萬餘口，而今外資淨空單高達36,000餘口，顯示外資心態依舊偏空。

雖然8月即將公布的美股重量級財報及上市櫃舉辦的法人說明會業績趨向樂觀，預期展望越發明朗，但因為參雜了政治的不確定因素，行情顯得越發施展不開來。

永豐投顧表示，川普興起貿易戰時期，股市震盪激烈，雖說當時證實台灣受利，長線趨勢向上，但期間的震盪，令投資人無法預測行情起落，況且底部在哪也無法確認，故外資趁股市仍在高檔時率先獲利了結。川普民調領先，連特斯拉CEO馬斯克都暫停對墨西哥廠的投資（因川普曾說將對墨西哥進口車輛課徵高關稅），想必其他產業也投鼠忌器。

永豐投顧指出，台股今年以來跌至季線都是好買點，惟在政治干擾下，震盪劇烈，過去 BUY&HOLD已不是最佳策略，建議區間操作，參考技術指標回落至超賣區時，低檔布局，股價回彈時，適時獲利了結，並部分保留現金，彈性運用。

外資 川普

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