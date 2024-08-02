台股7月大洗三溫暖 多元布局台股基金抗震

7月台股大洗三溫暖，於月中創下歷史新高後受利空衝擊，出現大盤站上2萬點以來最大回檔，不過，多元布局或聚焦非電產業的台股基金相對抗跌，表現亮眼。

根據理柏資訊統計至7月30日，加權指數自7月11日2萬4,390點高點回檔以來，含息報酬率為-8.54%，店頭市場-5.85%；整體主動式操作的台股基金績效則為-9.86%，不過，138檔（以主基金級別為準）當中仍有30檔打敗大盤。

進一步觀察此波回檔以來抗跌排行前十名台股基金，跌幅在2-5%，標的主要有四大特色，包括類股配置相對多元的復華全方位、復華復華基金，鎖定傳產族群的匯豐成功、兆豐台灣金傳精選股息基金，以高股息為主的台中銀台灣優息、新光臺灣高股息、野村台灣高股息基金，以及以中小型股、店頭市場為標的的PGIM保德信中小型股、台中銀數位時代、第一金店頭市場基金。

這些抗跌基金中包括復華復華、復華全方位、台中銀數位經濟、野村台灣高股息等基金，今年來績效皆逾3成，也凸顯其操盤類股配置有跟上大盤的類股輪動表現。

復華復華基金經理人呂宏宇表示，台股7月受美國大選不確定因素與獲利了結賣壓衝擊出現較大回檔，研判應為短線修正，長多格局趨勢未變，因應大盤類股輪動格局，類股布局採多元配置。

由於AI浪潮仍屬發展初期階段，台廠扮演核心供應鏈角色，因此配置仍以相關趨勢成長題材為主軸，另外，鑑於國內景氣全面復甦，非科技股如營建、金融等也將持續受惠此波AI帶來的財富效應，因此也納入持股部位。此外，消費性電子有復甦跡象，因此也看好相關基期較低的族群表現空間。