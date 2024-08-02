台灣50反1研議反分割

台股今年以來漲勢強勁，操作反向投資的元大台灣50反1（00632R）股價、淨值滑落，研擬10月17日決議是否反分割，有望創下台灣ETF史上首例。

若未來受益人大會通過反分割案，將以受益人會議日淨值為基準，採回到當初發行價20元以上最小整數倍為反分割倍數，調整每單位淨值、持有股數。以昨（1）日收盤價3.43元、淨值3.43元推估，預估執行反分割倍數為六倍，舉例而言，每單位淨值會乘以六，持有數會除以六，其他倍數亦然。

反分割後，投資人持有的元大台灣50反1每單位淨值將上升、持有股數下降，但總市值不變。

市場對ETF分割及反分割議題討論已久。目前價格在百元以上ETF有八檔、低於5元六檔；證交所早已於2021年6月起實施ETF分割及反分割機制，多數業者坦言一直都沒有實例關鍵在於受益人大會召開是不小的挑戰。未來元大台灣50反1若順利實施反分割，將讓台灣ETF市場發展更為活絡並接軌國際。

元大投信昨日公告，台灣50反1擬於10月17日書面方式召開受益人會議決議是否同意反分割。須滿足兩項條件：持有元大台灣50反1已發行受益憑證受益權單位總數二分之一以上受益人出席、經出席受益人表決權總數二分之一以上同意，才能實施反分割。