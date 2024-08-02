快訊

經濟衰退憂慮再起…道瓊下挫近500點 那指跌2.3%、輝達跌6.67%

台灣50反1研議反分割

經濟日報／ 記者高瑜君廖珮君／台北報導

台股今年以來漲勢強勁，操作反向投資的元大台灣50反1（00632R）股價、淨值滑落，研擬10月17日決議是否反分割，有望創下台灣ETF史上首例。

若未來受益人大會通過反分割案，將以受益人會議日淨值為基準，採回到當初發行價20元以上最小整數倍為反分割倍數，調整每單位淨值、持有股數。以昨（1）日收盤價3.43元、淨值3.43元推估，預估執行反分割倍數為六倍，舉例而言，每單位淨值會乘以六，持有數會除以六，其他倍數亦然。

反分割後，投資人持有的元大台灣50反1每單位淨值將上升、持有股數下降，但總市值不變。

市場對ETF分割及反分割議題討論已久。目前價格在百元以上ETF有八檔、低於5元六檔；證交所早已於2021年6月起實施ETF分割及反分割機制，多數業者坦言一直都沒有實例關鍵在於受益人大會召開是不小的挑戰。未來元大台灣50反1若順利實施反分割，將讓台灣ETF市場發展更為活絡並接軌國際。

元大投信昨日公告，台灣50反1擬於10月17日書面方式召開受益人會議決議是否同意反分割。須滿足兩項條件：持有元大台灣50反1已發行受益憑證受益權單位總數二分之一以上受益人出席、經出席受益人表決權總數二分之一以上同意，才能實施反分割。

ETF 元大投信 淨值

延伸閱讀

巴黎奧運首見 奪牌選手們頒獎台上瘋自拍

巴黎奧運／選手村狀況多！女選手怨房間「沒窗簾」 10人共用2浴室

16家上市法說 8月上秀

達運光電IPO 過關

相關新聞

台股外資終止連四賣 AI概念股領攻大漲442點

美國聯準會（Fed）9月降息有譜，加上輝達（NVIDIA）等大型科技股強彈，台股昨（1）日在外資終止連四賣、轉為買超18...

證券開戶數衝向1,300萬 券商看好本月可望寫新紀錄

台股7月行情上沖下洗，但未澆熄投資人進場意願，臺灣證券交易所昨（1）日統計，7月總開戶數月增7.9萬人，為今年單月第二多...

三大退休基金6月大賺2,483億元 搶眼

三大政府退休基金昨（1）日公布最新績效，截至6月底，勞動基金、國民年金保險基金及公務人員退休撫卹基金收益數合計9,967...

勞動基金持股台積最多 青睞AI股

勞動基金運用局昨（1）日公布旗下各基金截至6月底台股前十大持股，台積電仍是政府相關退休基金最大持股標的，且因上半年股價大...

台灣50反1研議反分割

台股今年以來漲勢強勁，操作反向投資的元大台灣50反1（00632R）股價、淨值滑落，研擬10月17日決議是否反分割，有望...

光寶科、國建 短多聚焦

美科技股強彈，帶動台股昨（1）日大反攻，盤面題材股各自發揮，其中，光寶科（2301）、國建、聯電等拉出中長紅，並收復月線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。