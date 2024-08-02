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三大退休基金6月大賺2,483億元 搶眼
三大政府退休基金昨（1）日公布最新績效，截至6月底，勞動基金、國民年金保險基金及公務人員退休撫卹基金收益數合計9,967.4億元，逼近兆元；6月單月進帳2,483億元，表現亮麗。
新制勞退基金運用規模為4兆3,744億元，收益數5,398.7億元，收益率 12.96％，以目前1,272萬有效帳戶計算，平均每位分紅逾4.2萬元，將創新高。
三大政府退休基金上半年收益數皆已超過去年全年，若下半年全球金融市場穩定，收益數還會走高，今年將是大豐收的一年。
勞動基金截至6月底運用規模6兆7,495.9億元，評價後收益數7,993.2億元，逼近8,000億元，歷年同期新高，收益率13.03％，6月單月收益數1,919.4億元，為歷年單月第三高。
儘管7月底台股受國際市場影響大幅震盪，勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，7月台股下跌3.62%，但國際股市小幅上漲，預期勞動基金截至7月底收益數有機會小幅增加。
舊制勞退基金運用規模1兆520億元，收益數1,300.7億元，收益率14.88％；勞保基金運用規模1兆952億元，收益數1,226.3億元，收益率14.06％。
受衛生福利部委託管理之國保基金運用規模6,019.8億元，收益數697.3億元，收益率13.93％。
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