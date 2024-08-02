勞動基金持股台積最多 青睞AI股

勞動基金運用局昨（1）日公布旗下各基金截至6月底台股前十大持股，台積電仍是政府相關退休基金最大持股標的，且因上半年股價大漲、占比提升，占新制勞退基金投資台股的29.07％，占勞保基金42.11%，占退撫基金39.56%。

鴻海在新制勞退基金、勞保基金、退撫基金占比也大幅爬升到第二名。勞動基金運用局副局長劉麗茹解釋，今年上半年鴻海股價上漲104.78%，比台積電（2330）62.9%漲幅還高，等於翻倍，因此占比提升。

此外，新制勞退基金、勞保基金、退撫基金前十大持股中，扣掉金融股，可說AI概念股當道，除了台積電、鴻海、聯發科、廣達等，新制勞退基金及退撫基金前十大持股中，多了奇鋐這檔新面孔。