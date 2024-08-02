證券開戶數衝向1,300萬 券商看好本月可望寫新紀錄

台股7月行情上沖下洗，但未澆熄投資人進場意願，臺灣證券交易所昨（1）日統計，7月總開戶數月增7.9萬人，為今年單月第二多，持續攀升至1,297.5萬人，再寫歷史新高，各年齡分布範圍及法人戶開戶數都同步成長，證券商看好8月可衝破1,300萬人。

受惠人工智慧（AI）狂潮及資金充沛，台股在4月下旬站回20,000點後，以多頭急行軍方式一路狂奔，7月進一步攻抵24,416點歷史新猷，後來因為美國總統大選議題開始發酵，引發獲利賣壓出籠，急跌逾2,500點回測季線。

台股今年來開戶數概況

不過，即使台股7月波動劇烈，散戶投資人仍前仆後繼入市，加上年輕族群、小資族存股風氣盛行，帶動新開戶數持續攀升，證交所資料顯示，截至7月底，總開戶數攀升至1,297.5萬人，累計今年以來增加46.3萬人，增幅約3.7%。

7月開戶數大幅增加7.9萬人，連二增，是今年單月次高水準，僅次於3月的9.7萬人，包括各年齡分布範圍及法人戶開戶數都同步成長。

證交所統計，19歲以下、20至30歲、31至40歲等三族群7月開戶人數分別增至52.2萬人、163.2萬人、212.7萬人，月增2萬人、3萬人、1.3萬人，合計占有率33.1%，較6月的32.8%增加約3個百分點。

40歲以上族群來看，41至50歲開戶數增加8,978人至251萬人，占有率19.3%；51至60歲、61歲以上開戶數分別增至228.3萬人、380.2萬人，市占率各為17.6%、29.3%。此外，法人方面開戶數回升至9.7萬戶，月增754戶。