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千億退休基金 伺機進場買台股

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
勞動基金已於29日撥款120億元給委外代操投信業者進場布局台股。 聯合報系資料照
勞動基金已於29日撥款120億元給委外代操投信業者進場布局台股。 聯合報系資料照

近期受國際市場影響，台股上沖下洗，勞動基金運用局昨（1）日證實，勞動基金已於29日撥款120億元給委外代操投信業者進場布局台股。勞動基金手上仍有1,245億元，退撫基金也有190億元，合計有1,435億元可伺機進場。

勞動基金滿手都是銀彈。勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，勞動基金現在手上已決標、未撥款的資金，包括絕對報酬525億元，相對報酬720億元，共1,245億元。此外，勞動基金運用局規劃在年底辦理海外及台股委外招標。

勞動、退撫基金預期布局台股額度
勞動、退撫基金預期布局台股額度

公務人員退休撫卹基金管理局表示，目前觀望中，尚未有撥款動作。目前手上已決標、未撥款額度190億元，採相對報酬委外代操。

劉麗茹昨日表示，勞動基金已於29日撥款120億元給得標的投信業者，進場布局台股。先前，勞動基金一直認為台股指數已在高檔，因此遲未有撥款動作；29日撥款是今年以來勞動基金首度撥款。

劉麗茹表示，勞動基金旗下基金分保險性質及退休性質。保險性質基金如勞保基金、國保基金等，規模成長會較遲緩或成長有限；至於退休基金，其中舊制勞退基金因參加人數愈來愈少，規模也在縮減；但新制勞退基金有千萬勞工參加，因雇主及勞工持續提繳，加上收益增長，新制勞退基金規模以每年3,000億元持續成長，勞動基金必須做好長期且多元投資布局。

對於台股後市，劉麗茹分析，主要看基本面、資金及利率等三大面向，基本面長期看好，資金面若活絡及主要國家降息的話，對金融市場有長期優勢，惟中間可能會有短期震盪、休息與調整，這是市場正常現象。

勞動基金運用局官員透露，勞動基金投資台股布局，像是電子、金融或傳產等比重，可視為ETF 0050結構放大版，市值的八成為電子股。

展望未來，勞動基金運用局表示，整體而言，部分主要國家陸續啟動降息循環但整體利率水準仍維持高檔，通膨數據見緩惟仍須觀察，加上地緣政治衝突不斷，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾。

勞動基金 勞退基金 台股指數

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