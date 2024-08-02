快訊

經濟衰退憂慮再起…道瓊下挫近500點 那指跌2.3%、輝達跌6.67%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股外資終止連四賣 AI概念股領攻大漲442點

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
美國聯準會（Fed）9月降息有譜，加上輝達（NVIDIA）等大型科技股強彈。 聯合報系資料照
美國聯準會（Fed）9月降息有譜，加上輝達（NVIDIA）等大型科技股強彈。 聯合報系資料照

美國聯準會（Fed）9月降息有譜，加上輝達（NVIDIA）等大型科技股強彈，台股昨（1）日在外資終止連四賣、轉為買超182.3億元下，由台積電、鴻海等人工智慧（AI）概念股領攻，終場大漲442點收22,642點，收復5日線、季線等重要關卡，漲幅1.99%為亞股第一強。

三大法人昨日合計買超204.9億元，其中，外資反手回補182.3億元，終止連四賣，主要敲進聯電、台積電、華碩、統一等權值股；不過，外資在台指期留倉淨空單也大增4,213口，回升至41,342口，為近八日高。台指期夜盤一度大跌380點。

外資近六日買賣超概況
外資近六日買賣超概況

投信加碼76.2億元，連22買、累計買超1,267.7億元，扮演多頭捍衛隊；自營商賣超53.7億元，連18賣、累計賣超1,651.8億元；八大公股券商逢高調節27.3億元，終止連13買，為往後低檔進場護盤儲備銀彈。

展望後市，綜合華南投顧董事長儲祥生、兆豐投顧董事長李秀利等看法，AI大趨勢並未改變，現階段亦無庫存問題，台股具技術面跌深反彈條件，上檔有機會向月線靠攏，最好以反覆震盪消化套牢籌碼較佳，建議逢高持股宜汰弱留強。

市場傳出美國對中國新一輪的半導體設備出口管制並不包含艾司摩爾，緩解各界緊張情緒，加上Fed主席鮑爾稱最快9月就可討論降息，激勵美股四大指數勁揚。台股昨日隨美股同步強彈，成交量放大至4,422億元，盤面AI概念股大多回神，台積電大漲26元收960元、鴻海漲4.5元收202.5元、廣達漲16.5元收289元，台達電、日月光投控、華碩、智邦、緯創、奇鋐、光寶科等相關大型股漲幅達2.2%至10%間。

盤面上漲家數達九成，強勢族群還包括機器人、工具機、AI PC、矽光子、印刷電路板、散熱、營建等；千金股仍維持15檔，其中，以緯穎（6669）、嘉澤、川湖、M31等AI供應鏈表現相對強勢。

AI 台積電

延伸閱讀

大盤跌、營建股反漲！他讚「避險天堂」：穩健度不輸台積電

台股10天殺2500點 止跌點到了？「3支撐已匯聚」想搶短：要看這指標挑股

台積電員工 薪酬中位數250萬

量價齊揚股 短多焦點

相關新聞

台股外資終止連四賣 AI概念股領攻大漲442點

美國聯準會（Fed）9月降息有譜，加上輝達（NVIDIA）等大型科技股強彈，台股昨（1）日在外資終止連四賣、轉為買超18...

證券開戶數衝向1,300萬 券商看好本月可望寫新紀錄

台股7月行情上沖下洗，但未澆熄投資人進場意願，臺灣證券交易所昨（1）日統計，7月總開戶數月增7.9萬人，為今年單月第二多...

三大退休基金6月大賺2,483億元 搶眼

三大政府退休基金昨（1）日公布最新績效，截至6月底，勞動基金、國民年金保險基金及公務人員退休撫卹基金收益數合計9,967...

勞動基金持股台積最多 青睞AI股

勞動基金運用局昨（1）日公布旗下各基金截至6月底台股前十大持股，台積電仍是政府相關退休基金最大持股標的，且因上半年股價大...

台灣50反1研議反分割

台股今年以來漲勢強勁，操作反向投資的元大台灣50反1（00632R）股價、淨值滑落，研擬10月17日決議是否反分割，有望...

光寶科、國建 短多聚焦

美科技股強彈，帶動台股昨（1）日大反攻，盤面題材股各自發揮，其中，光寶科（2301）、國建、聯電等拉出中長紅，並收復月線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。