台股外資終止連四賣 AI概念股領攻大漲442點

美國聯準會（Fed）9月降息有譜，加上輝達（NVIDIA）等大型科技股強彈，台股昨（1）日在外資終止連四賣、轉為買超182.3億元下，由台積電、鴻海等人工智慧（AI）概念股領攻，終場大漲442點收22,642點，收復5日線、季線等重要關卡，漲幅1.99%為亞股第一強。

三大法人昨日合計買超204.9億元，其中，外資反手回補182.3億元，終止連四賣，主要敲進聯電、台積電、華碩、統一等權值股；不過，外資在台指期留倉淨空單也大增4,213口，回升至41,342口，為近八日高。台指期夜盤一度大跌380點。

外資近六日買賣超概況

投信加碼76.2億元，連22買、累計買超1,267.7億元，扮演多頭捍衛隊；自營商賣超53.7億元，連18賣、累計賣超1,651.8億元；八大公股券商逢高調節27.3億元，終止連13買，為往後低檔進場護盤儲備銀彈。

展望後市，綜合華南投顧董事長儲祥生、兆豐投顧董事長李秀利等看法，AI大趨勢並未改變，現階段亦無庫存問題，台股具技術面跌深反彈條件，上檔有機會向月線靠攏，最好以反覆震盪消化套牢籌碼較佳，建議逢高持股宜汰弱留強。

市場傳出美國對中國新一輪的半導體設備出口管制並不包含艾司摩爾，緩解各界緊張情緒，加上Fed主席鮑爾稱最快9月就可討論降息，激勵美股四大指數勁揚。台股昨日隨美股同步強彈，成交量放大至4,422億元，盤面AI概念股大多回神，台積電大漲26元收960元、鴻海漲4.5元收202.5元、廣達漲16.5元收289元，台達電、日月光投控、華碩、智邦、緯創、奇鋐、光寶科等相關大型股漲幅達2.2%至10%間。

盤面上漲家數達九成，強勢族群還包括機器人、工具機、AI PC、矽光子、印刷電路板、散熱、營建等；千金股仍維持15檔，其中，以緯穎（6669）、嘉澤、川湖、M31等AI供應鏈表現相對強勢。