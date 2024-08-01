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聯發科法說會後 高盛目標價升至1460元、大摩維持1588元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

聯發科（2454）在7月31日舉行法說之後，高盛及摩根士丹利證券（大摩）都發布報告看多前景。高盛看好聯發科長期成長動能強，將目標價從1,300元升至1,460元，維持「買進」評等；大摩重申1,588元目標價及「優於大盤」評等，認為聯發科可望受惠於中國大陸人工智慧（AI）智慧機換機潮。

高盛指出，聯發科受惠於產品組合改善，第2季獲利優於預期；第2季毛利率48.8%，優於彭博資訊統計法人共識的47.7%、高盛預期的47.9%。聯發科第3季預估營收大致符合高盛預估，毛利率也可望高於預期，且可望受惠於由生成式AI引發的換機需求。

高盛目前預估，聯發科第3季營收有望季增1.3%，毛利率預估約48.4%；全年營收則將成長18.2%（如果以美元計算，則是年成長14.8%），毛利率可望上揚到49.5%（如果扣除第1季的一次性項目，則毛利率為48.4%）。聯發科明年成長動能強勁，主要有兩大推動力，也就是旗艦產品市占提升，加上生成式AI功能將引發換機潮，都將支撐聯發科的毛利率擴張。

在聯發科法說後，大摩重申目標價及投資評等，看好聯發科將受惠於未來的AI手機、AI個人電腦（PC）及AI雲端商機。聯發科每股稅後純益（EPS）可望從去年的48.51元成長到今年的62.4元，再成長到2025年的80.16元。

大摩指出，聯發科第2季毛利率優於大摩預期，但由於補庫存需求已大致在上半年完成，因此第3季預估營收僅季增0.5%，略低於大摩預估的季增0-5%。聯發科在第2季底的存貨周轉天數為72天，略高於第1季的66天，但仍在健康水準。

毛利率 聯發科

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