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經濟衰退憂慮再起…道瓊下挫近500點 那指跌2.3%、輝達跌6.67%

就市論勢／綠能、自行車有潛力

經濟日報／ 陳茹婷（野村優質基金經理人）

盤勢分析

7月中旬開始大盤從高檔震盪回跌，一開始是美國總統大選消息面影響，加上主流族群短線缺乏進一步業績利多，美國進入財報周後，市場開始質疑AI資本支出過高對企業獲利的影響，大盤拉回整理。

就籌碼面看，外資7月賣超超過3,100億元，投信ETF資金持續流入支撐買盤，上市融資餘額突破波段新高，顯示外資賣超籌碼轉入散戶手中。

投資建議

第3至第4季正處AI產品世代交替期，明年輝達新世代GB200產品才會交到客戶手中，雜音出現導致股市震盪回檔，8月中起市場焦點將轉向即將降息、資金回流的利多而出現反彈，但11月美國總統大選前仍以震盪整理為主，這將是逢低進場時機。

產業方面，預估2025年AI相關訂單金額在1,000億美元以上，AI相關、半導體先進製程，及傳產的重電、綠能等仍是最具成長潛力標的。此外，今年以來大型權值股漲勢驚人，但明年有機會轉為百家爭鳴局面，非AI相關族群明年成長會優於今年，例如衣鞋、自行車及美國內需相關消費，在美國逐步降息、消費者可望增加消費支出後，應有不錯表現。

AI 消費 美國

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