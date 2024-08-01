光寶科、國建 短多聚焦

美科技股強彈，帶動台股昨（1）日大反攻，盤面題材股各自發揮，其中，光寶科（2301）、國建、聯電等拉出中長紅，並收復月線，法人預期後市仍有輪彈空間，但建議行情回穩前，宜採區間操作策略。

美聯準會（Fed）主席鮑爾發表9月可能降息鴿派言論，激勵美股四大指數全面收漲，輝達（NVIDIA）、台積電ADR等人工智慧（AI）指標領軍費半指數強漲7%，台股昨日拜外資轉賣為買收漲442點，收復季線關卡。

盤面上漲家數高達九成，以法人近五日買超逾130張，且昨日向上突破月線強勢股來看，和椿、光寶科、富世達、盟立、昆盈、華碩、國建、致茂、廣運、聯電、愛山林、辛耘等，漲幅達4.3%至10.0%不等，蔚為短多關注焦點。

市場最近有消息傳出，輝達執行長黃仁勳可能參加8月下旬台北自動化工業大展，加上日圓升值，激勵工具機、機器人應用相關族群強攻，本波相對抗跌的和椿，挾籌碼優勢，昨日早盤即漲停鎖死收63.8元，收復所有均線，昆盈、盟立等相關個股同步攻頂。

第2季財報亮麗或本季展望佳個股，亦成為買盤追價焦點，晶圓代工二哥聯電獲利優於預期，第3季稼動率可望回升至七成，股價大漲6.9%收53.9元，電源供應器大廠光寶科除上季獲利優，並受惠AI營收貢獻上揚，營運動能轉強，強攻漲停收109元。