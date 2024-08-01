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經濟衰退憂慮再起…道瓊下挫近500點 那指跌2.3%、輝達跌6.67%

勞工、軍公教退休金靠「這檔」 政府退休基金持股占比達高達三至四成

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動基金運用局1日公布旗下各基金截至2024年6月底台股前十大持股，台積電（2330）仍拔得頭籌。本報資料照片
勞動基金運用局1日公布旗下各基金截至2024年6月底台股前十大持股，台積電（2330）仍拔得頭籌。本報資料照片

勞動基金運用局1日公布旗下各基金截至2024年6月底台股前十大持股，台積電（2330）仍拔得頭籌，且因今年上半年台積電股價漲幅高達62.9%，占比大幅提升，占新制勞動基金投資台股的29.07%，占勞保基金42.11%，占退撫基金39.56%。換言之，台積電是政府相關退休基金最大持股標的，可說是勞工及軍公教退休金的護國神山。

根據勞動基金運用局公布半年報，截至6月底，新制勞退基金自營及委外代操合計的前十大持股，以台積電29.07%穩居第一，較去年底的24.73%提升了4.34個百分點。

截至今年6月底止，勞保基金持有台股前十大持股，台積電續以42.11%居冠，較去年底持股35.76%大增6.35個百分點。

根據退撫基金管理局公布，截至今年6月底止前十大持股，護國神山台積電占比攀升至39.56%，比去年底的31.1%大增8.46個百分點。

勞保基金 勞動基金 勞退基金 退休金 退撫基金

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