快訊

Live／麟洋配默契十足 壓制泰國組合首局21:14拿下

兒少性侵案可報機構名…這4字沒釐清 媒體還是集體噤聲

奧運網球／超級搶十遭捷克逆轉 謝淑薇、曹家宜無緣女雙4強

證交所通過三商餐飲申請股票上市案 旗下有三商巧福、拿坡里等品牌

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
證交所「有價證上市審議委員會」通過三商餐飲申請股票上市案。圖／聯合報系資料照片
證交所「有價證上市審議委員會」通過三商餐飲申請股票上市案。圖／聯合報系資料照片

證交所1日召開第820次「有價證上市審議委員會」通過三商餐飲初次申請股票上市案，但仍需提報證交所董事長核議。三商餐飲以牛肉麵店起家，目前為興櫃股票，1日收盤價為88.7元。

根據官網資訊，三商餐飲是國內餐飲集團，1983年以三商巧福牛肉麵專賣店起家，是台灣第一家速食連鎖店，多年來以「全國最大的牛肉麵連鎖店」著稱於餐飲界；旗下有：三商巧福、拿坡里、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、巧福PLUS、三商餐飲雲端廚房、虎記餃子等品牌，總店數超過 412家

網路上每過一段時間就會出現文章，討論口味普通的的三商巧福為何不會倒？網友整理原因，包括：品質穩定、店面環境乾淨衛生又有冷氣、酸菜才是主體還能吃到飽。至於價格，看法不一，有人認為貴，有人認為雖然比不少店家貴一些，但還算合理。

據證交所掌握資料，三商餐飲近3年每股稅後盈餘：110年度3.84元、111年度2.55元，112年度3.11元，113年第1季1.24元；主要業務為經營連鎖餐飲及相關產品銷售，99.77％為內銷市場，外銷僅占0.23％。112年每股配發現金股利3.2元。

三商餐飲112年12月22日以91元認購價登錄興櫃，股價最高曾來到138元，股價較長時間在當初的認購價以下。

牛肉麵店 證交所 餐飲

延伸閱讀

14大品牌推奧運美食優惠！ 三商巧福、拿坡里「買1送1」、慕里諾「奪金優惠」、摩斯「買2送2」同步開吃

16家上市法說 8月上秀

達運光電IPO 過關

證交所e添富2.0網站 服務升級

相關新聞

台股高歌勁揚442點收22,642點 台積電漲26元收960元

台股受聯準會（Fed） FOMC 會議結果偏鴿影響，1日開高走高，終場收22,642.10點，漲442.75點、漲幅1....

2星期跌掉2千點...多頭結束進入空頭？AI泡泡破裂？專家提1關鍵不同意

說真的，每次市場碰到大幅回測時，除了會到處找原因，也會回頭尋找相似的歷史，試圖預測未來的走向...

鮑爾開金口…9月更接近降息！ 狄驤：美股驚天大反彈、債市普天同慶

鮑爾開金口提到，市場認為FED在9月更接近降息是合理的...

蘇姿丰救AI村！AMD、NVIDIA 上漲 台股AI村民開紅盤

超微（AMD）執行長蘇姿丰日前表示，超微AI業務持續加速，「有能力在下半年實現強勁的營收成長。」蘇姿丰一席話，不僅帶動A...

外資買超163億元 買超聯電93,239張最多、台積電轉賣為買

台股1日暴力反彈，收在22,642.1點，上漲442.75點，同步收復季線及5日線，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超...

半年報揭露形成2現象 謝金河：台灣價值股資金所歸

今年全球資本市場的指揮棒跟著黃仁勳的腳步起舞，Nvidia的潮起潮落也決定了全球科技股的命運與方向，這不但牽動從Nvidia、AMD、AVGO，一直延伸到SMCI（美超微）、TSMC ADR及台灣台積電的走勢，也決定費城半導體指數的命運。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。