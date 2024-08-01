證交所通過三商餐飲申請股票上市案 旗下有三商巧福、拿坡里等品牌

證交所1日召開第820次「有價證上市審議委員會」通過三商餐飲初次申請股票上市案，但仍需提報證交所董事長核議。三商餐飲以牛肉麵店起家，目前為興櫃股票，1日收盤價為88.7元。

根據官網資訊，三商餐飲是國內餐飲集團，1983年以三商巧福牛肉麵專賣店起家，是台灣第一家速食連鎖店，多年來以「全國最大的牛肉麵連鎖店」著稱於餐飲界；旗下有：三商巧福、拿坡里、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、巧福PLUS、三商餐飲雲端廚房、虎記餃子等品牌，總店數超過 412家

網路上每過一段時間就會出現文章，討論口味普通的的三商巧福為何不會倒？網友整理原因，包括：品質穩定、店面環境乾淨衛生又有冷氣、酸菜才是主體還能吃到飽。至於價格，看法不一，有人認為貴，有人認為雖然比不少店家貴一些，但還算合理。

據證交所掌握資料，三商餐飲近3年每股稅後盈餘：110年度3.84元、111年度2.55元，112年度3.11元，113年第1季1.24元；主要業務為經營連鎖餐飲及相關產品銷售，99.77％為內銷市場，外銷僅占0.23％。112年每股配發現金股利3.2元。

三商餐飲112年12月22日以91元認購價登錄興櫃，股價最高曾來到138元，股價較長時間在當初的認購價以下。