超商雙雄除息秀亮眼！首日填息五、六成 法人：產業旺季可望推升營收
超商雙雄1日同步進行除息交易，上演除息秀，首日皆有五、六成的填息幅度。法人表示，超商股第3季進入產業旺季，冰品、飲料業績大好，加上進入中元節檔期，需求增加，以及店數據點持續擴增，可望推升營收持續挑戰新高。
統一超（2912）除息參考價268.5元，收盤價273元，上漲4.5元，填息幅度達五成，全家（5903）除息參考價187元，收盤價187元，上漲3.5元，填息幅度達六成。
統一超迎接農曆民俗月掌握普渡商機，今年主打「精緻化」普渡提案推出特色主題專案架，線上線下整合全台逾7,000家門市與i預購、i划算等多元服務管道提供鄰近小家庭、單身族與公司行號採買需求，預購更首度與知名宮廟合作「代辦毛孩普渡」。
統一超表示，往年中元節搭上暑假出遊旺季，帶動泡麵、飲料、零食等類別業績較前一季成長10%。今年夏日高溫讓民眾宅家食飲需求提升，加上小家庭、單身族逐漸普及化，因此今年普渡也祭出精緻化提案，預計帶動相關類別業績成長二成。
全家備戰中元普渡檔期，瞄準家戶祭祀採購需求，開賣「全家普渡如意盒」與「全家祈福大發箱」二款家用宮廟福箱，並推出便利商店首見「素食版」福箱，讓蔬食族群普渡採買也能便利購，另針對企業團拜的大宗採購需求，旗下電商平台「全家行動購」則精選30款箱購飲品推出團購優惠價。
全家也看好進入便利商店傳統旺季，針對消費者暑期出國旅遊、遊戲娛樂所需，輔以多元生活便利服務，推出「全家FUN暑假」整合行銷活動，預計將可再帶動來客，挹注業績動能。
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