超商雙雄除息秀亮眼！首日填息五、六成 法人：產業旺季可望推升營收

今年全球資本市場的指揮棒跟著黃仁勳的腳步起舞，Nvidia的潮起潮落也決定了全球科技股的命運與方向，這不但牽動從Nvidia、AMD、AVGO，一直延伸到SMCI（美超微）、TSMC ADR及台灣台積電的走勢，也決定費城半導體指數的命運。

2024-08-01 14:48