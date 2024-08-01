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外資買超163億元 買超聯電93,239張最多、台積電轉賣為買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股1日暴力反彈，收在22,642.1點，上漲442.75點，同步收復季線及5日線，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超163.56億元，終止連四賣，聯電（2303）高居外資買超個股冠軍，單日獲外資買超93,239張，另外，台積電也獲外資買超。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股1日暴力反彈，收在22,642.1點，上漲442.75點，同步收復季線及5日線，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超163.56億元，終止連四賣，聯電（2303）高居外資買超個股冠軍，單日獲外資買超93,239張，另外，台積電也獲外資買超。示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股1日暴力反彈，收在22,642.1點，上漲442.75點，同步收復季線及5日線，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超163.56億元，終止連四賣，聯電（2303）高居外資買超個股冠軍，單日獲外資買超93,239張，另外，台積電也獲外資買超。

台股早盤以22,546.4點開高，一度衝達22,652.21點，盤中低點為22,465.06點，受到輝達（NVIDIA）周三收盤狂漲12.8%的帶動，台股相關AI股、機器人概念股也跟進大漲，尤其是機器人股漲勢更加凌厲，營建類股指數盤中大漲再創新高。

電子股收盤上漲2.44%，半導體類股收盤上漲2.31%，電腦周邊則是收漲4.89%，台積電以960元收盤，上漲26元，漲幅2.78%，貢獻大盤指數約219點、廣達、鴻海、聯電、華碩、台達電、日月光投控等都是上漲表現，光寶科衝上漲停收盤。

台股大盤指數開高走高，以22,642.1點收盤，上漲442.75點，漲幅1.99%，三大法人合計買超184.52億元，其中，外資買超163.56億元，投信買超74.67億元，自營商賣超（合計）53.71億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.09億元，自營商（避險）賣超44.61億元。

統計外資買超前十大個股依序是聯電、元大台灣50反1、旺宏、富邦臺灣加權反1、中石化、寶成、統一、華南金、復華台灣科技優息、臺企銀等。

聯電ADR周三大漲，導致聯電早盤以53.7元開高，一度拉升至54元，終場收在53.9元，上漲3.5元，漲幅6.94%；外資買超93,239張，連二買，投信買超9,093張，連九買。

外資買超第二大為元大台灣50反1，買超65,881張；買超旺宏23,463張，為單日買超個股第三大；另外，傳產股有3檔也在外資買超前十大中，金融股則有2檔。

除了大買聯電之外，台積電也獲外資買超1,981張，終止連二賣，投信買超628張，連23買，終場收在960元，上漲26元，市值24兆8,962億元。

但遭外資賣超前十大個股則有元大滬深300正2、國泰永續高股息、友達、台新金、復華富時不動產、新光金、矽統、富邦恒生國企正2、華航、聯發科等。

台積電 台股 外資 聯電 自營商

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