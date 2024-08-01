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新制勞退十大持股曝光 奇鋐入列、AI股受青睞

中央社／ 台北1日電
勞動基金運用局今天公布新制勞退十大持股。圖／聯合報系資料照片
勞動基金運用局今天公布新制勞退十大持股。圖／聯合報系資料照片

勞動基金上半年表現亮眼，今年截至6月底止評價後收益數7993.2億元，勞動基金運用局今天也公布新制勞退十大持股，較青睞AI股、金融股等，包含台積電、鴻海，並新增奇鋐入列。

勞動部今天公布最新勞動基金運用績效，由於金融市場表現穩健，勞動基金6月單月收益數為新台幣1919.4億元，今年上半年勞動基金評價後收益數為7993.2億元，收益率13.03%。

整體勞動基金中，以新制勞工退休基金規模最大，勞動基金運用局今天也公布新制勞工退休基金前十大持股。

截至今年6月30日止，十大個股以台積電占比29.07%最多，其次鴻海6.27%、聯發科4.21%、廣達3.59%、台達電3.43%、富邦金控2.55%、奇鋐科技2.29%、國泰金控1.92%、中華電信1.85%及中信金1.55%。

勞動基金運用局副局長劉麗茹今天接受媒體聯訪指出，台積電仍是第一大持股，1到6月股價漲62.9%，鴻海則股價漲104.78%，因此鴻海成為第二大持股，因其市值增長，比重會增加，十大持股中較多以AI股、金融股為主。

AI 勞動部 台積電

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