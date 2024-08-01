進場了！台股近期上沖下洗 勞動基金周一已撥款120億元進場布局

近期受國際市場影響，台股上沖下洗，勞動基金終於進場了。勞動基金運用局副局長劉麗茹1日表示，勞動基金已於周一（29日）撥款120億元給投信業者，進場布局台股。這是今年以來，勞動基金首度有撥款動作。

勞動基金滿手都是銀彈。劉麗茹並表示，勞動基金現在手上可直接進場的資金，包括絕對報酬525億元，相對報酬720億元，共1,245億元。

此外，勞動基金運用局規畫在年底辦理海外及台股委外招標。

劉麗茹表示，因雇主及勞工持續提繳，加上收益，新制勞退基金規模每年持續以3,000億規模成長，因此勞動基金必須做好長期投資布局。

對於金融市場後勢，劉麗茹分析，主要看基本面、資金及利率等三大面向，基本面長期看好，資金面若活絡、以及主要國家降息的話，對金融市場是有長期優勢，惟中間可能會短期震盪、休息與調整。