奧運行情值得期待嗎？概念股蠢蠢欲動 投顧業者分析實質效應

巴黎奧運日前正式揭開序幕，奧運概念股也蠢蠢欲動，每四年一次的奧運行情是否可以期待？應該觀察哪些指標？

史上最「綠」的國際體壇盛會巴黎奧運拉開序幕，場內體育健兒們努力拚搏，場外花都巴黎的高調奢華結合運動時尚，成功匯集世人目光。

資本市場中，奧運概念股蠢蠢欲動，自去年以來，除了熱門的AI、台積電等概念股大行其道，奧運概念股也成為市場從不缺席的關鍵字。尤其，近期川普喊出要台灣繳保護費，嚇趴科技股，價值傳產股又抬頭，搭上奧運題材，格外受到市場重視。

只是，隨著各國代表團搭船遊塞納河、相當有戲地宣告奧運來了，概念股卻只有漣漪、未見激情，奧運概念股行情是否還能期待？一位奧運概念股公司老董就坦言，奧運題材只是加持，更看重的是整體帶起來的運動風潮。

業績獲利仍是王道，品牌商效應動見觀瞻

事實上，若是回顧近兩次奧運期間、6-8月概念股平均漲幅表現，觀察儒鴻、聚陽、遠東新、豐泰、寶成、鈺齊、巨大、美利達等股價，2016年與2020年只有各一家公司微幅下跌，顯然奧運的聲量與話題性仍提供一定的支撐。

至於當中表現亮眼的個股，2016年豐泰與儒鴻各上漲24%、16%，是受惠品牌商業績帶動；2020年美利達與巨大各上漲32%、21%，也是受惠疫情與電動自行車熱銷，顯然概念股下檔雖有奧運支撐，但股價要往上大幅攻擊，得端出業績獲利牛肉。或是台灣多以代工為主，若是歐美品牌商調高財測，意味著供應鏈將也將跟著受惠，都是必須觀察的重要指標。

例如，最近愛迪達由於旗下Samba、Gazelle等經典鞋款熱銷帶動，第2季財報出色，並第二度上修全年財測，反觀最大競爭對手Nike近來因缺乏新意業績不振，也激勵供應鏈成員、包括今年掛牌的來億從一百多元最高漲到346.5元。

而來億的另一個客戶就是近來爆紅的HOKA，觀察HOKA母公司Deckers Outdoor股價，自去年以來就因為HOKA業績亮眼而翻了數倍，這些品牌商的動向都可以為投資人提供不少線索。

而自行車產業也迎接否極泰來，里昂證券在最新出具的近百頁「台灣自行車」產業報告中，全面上調台系供應鏈巨大、美利達、桂盟目標價，認為自行車產業目前有三大利多正在顯現，今年下半年起將進入新的上升周期。

三大利多首先是多餘的庫存已經去化，新一輪的換車周期將持續提升廠商產能利用率，二是歐洲及美國市場需求持續增加，三是中國市場與人工智慧（AI）電動自行車將成為推升市場成長的新亮點，導入AI技術提供了關鍵的安全網，如自動煞車及穩定性控制。騎車熱潮可望再現。

里昂證券在最新出具的近百頁「台灣自行車」產業報告中，全面上調台系供應鏈巨大（圖）、美利達、桂盟目標價。遠見資料照，遠見記者張智傑攝影

每一次新的品牌或風潮崛起，都會帶動許多明日之星

隨著永續的議題受到全球重視，奧運也成為對抗全球暖化的舞台。以往主辦奧運的地主國都必須為了建造大型體育場，最後淪為蚊子館，但法國預計將近95%的奧運賽事都將在現有體育場館舉辦，也整治過去污臭淤積的塞納河，將成為部分游泳項目的比賽場地。預計2024年巴黎奧運舉辦期間的碳排放量將會是2016年里約奧運、以及2012年倫敦奧運的一半。

因此，綠色環保、機能運動服也受到重視，例如聚陽已與加工絲廠集盛攜手共同開發，將紡織碎料回收後熔融成紗線，再製成可從源頭減碳95％的「成衣回收衣」；遠東新集團的回收綠色紡品，也被美、法、加拿大等多個國家隊伍的運動衣布料供應商採用；新纖的回收聚酯、環保紗，先前已被歐洲足球杯賽事中多家國家採用；顯然綠色環保是一門永遠熱門的好生意。

統一投顧董事長黎方國表示，奧運概念股其實是一個假議題，觀察過去四次奧運比賽期間，沒有太多利多題材。「蘋果換新機會有很多果粉共襄盛舉，但衣服鞋子屬於正常景氣消費，比較不會因為奧運去買一件衣服、一雙鞋子。」

他表示，運動題材過去有三個階段，一是喬丹鞋熱賣、NIKE興起，當時打遍天下無敵手，也帶動供應鏈寶成股價一度來到上百元。後來美國新興品牌Under Armour崛起，走年輕化、時尚路線，也帶動台灣的UA概念股如聚陽等。第三波則是整個轉往休閒風，包括lululemon等，除了原來的運動風潮，加上瑜珈、跑步、機能性材質等，帶動另一個運動風潮。「奧運帶來的效應實質上有限，但每一次新的品牌或風潮崛起，都會帶動許多明日之星。」

（本文出自2024.07.30《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）