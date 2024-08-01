台股上漲442點 三大法人買超184億元
台股1日開高走高，大盤指數強勁反彈，收復季線及5日線，終場收在22,642.1點，上漲442.75點，漲幅1.99%，成交量4,307.6億元，三大法人買超184.52億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超163.56億元，投信買超74.67億元，自營商賣超（合計）53.71億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.09億元，自營商（避險）賣超44.61億元。
台股早盤以22,546.4點開高，一度衝達22,652.21點，盤中低點為22,465.06點，終場大漲442.75點，受到輝達（NVIDIA）周三收盤狂漲12.8%的帶動，台股相關AI股、機器人概念股也跟進大漲，尤其是機器人股漲勢更加凌厲，營建類股指數盤中大漲再創新高，中南部建商京城（2524） 、上曜、欣巴巴飆上漲停，表現亮眼。
台積電開高，以960元收盤，上漲26元，漲幅2.78%，貢獻大盤指數約219點、廣達、鴻海、聯電、華碩、台達電、日月光投控等都是上漲表現，光寶科衝上漲停收盤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言