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台股上漲442點 三大法人買超184億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股1日開高走高，大盤指數強勁反彈，收復季線及5日線，終場收在22,642.1點，上漲442.75點，漲幅1.99%，成交量4,307.6億元，三大法人買超184.52億元。台股示意圖。圖／聯合報系資料庫
台股1日開高走高，大盤指數強勁反彈，收復季線及5日線，終場收在22,642.1點，上漲442.75點，漲幅1.99%，成交量4,307.6億元，三大法人買超184.52億元。台股示意圖。圖／聯合報系資料庫

台股1日開高走高，大盤指數強勁反彈，收復季線及5日線，終場收在22,642.1點，上漲442.75點，漲幅1.99%，成交量4,307.6億元，三大法人買超184.52億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超163.56億元，投信買超74.67億元，自營商賣超（合計）53.71億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.09億元，自營商（避險）賣超44.61億元。

台股早盤以22,546.4點開高，一度衝達22,652.21點，盤中低點為22,465.06點，終場大漲442.75點，受到輝達（NVIDIA）周三收盤狂漲12.8%的帶動，台股相關AI股、機器人概念股也跟進大漲，尤其是機器人股漲勢更加凌厲，營建類股指數盤中大漲再創新高，中南部建商京城（2524） 、上曜、欣巴巴飆上漲停，表現亮眼。

台積電開高，以960元收盤，上漲26元，漲幅2.78%，貢獻大盤指數約219點、廣達、鴻海、聯電、華碩、台達電、日月光投控等都是上漲表現，光寶科衝上漲停收盤。

台股 自營商

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